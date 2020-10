VIDEO Imaginile în care o rachetă loveşte un pod circulat de maşini în Nagorno Karabah

Clipul video, difuzat pe Twitter pe 2 octombrie, arată cum racheta explodează la doar câțiva zeci de metri în fața unei mașini care urma să travereseze podul.

Conform publicațiilor The Drive și Jerusalem Post, racheta, trasă de azeri asupra drumului de acces dintre Armenia și Nagorno Karabah, este de fabricație israeliană.

Mai exact, ar fi vorba despre o rachetă de precizie LORA (LOng Range Attack), cu o rază de acțiune de 400 de kilometri, capabilă să transporte o încărcătură de 570 de kilograme de exploziv, cu submuniții, ori de tip „bunker buster”. Racheta are o „eroare circulară probabilă” de 10 metri.

Conform Jerusalem Post, Azerbaidjanul este singura țară căreia Israelul i-a furnizat rachete Lora, în cadrul unui acord încheiat între cele două țări în 2018.

