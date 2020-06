VIDEO şocant la protestele din SUA. Un bătrân de 75 este agresat violent de poliţie şi trântit la pământ, ofiţerii au fost suspendaţi

Protestele însoţite de violenţe au continuat pentru a zecea zi în SUA, unde noi imagini cu abuzurile poliţiei au stârnit furia oamenilor. De această dată nu a mai fost vorba despre un incident rasist, ci de agresiune împotriva unui bătrân de 75 de ani. S-a întâmplat în oraşul Buffalo, din statul New York, unde un poliţist a fost filmat în timp ce îl împinge pe bărbatul care rămâne inert pe sol.

Se observă cum unul dintre poliţişti încearcă să se aplece să vadă ce s-a întâmplat cu omul, dar nu este lăsat de un coleg de-al său, probabil un superior, care îi cere să meargă mai departe.

Doi poliţişti au fost suspendaţi în urma acestui incident.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Video shows police in Buffalo, New York, in riot gear shoving a white-haired man to the ground and appearing to march past him https://t.co/JOGKvQ5UNd pic.twitter.com/kCak153VH2