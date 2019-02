VIITORUL - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK Tv. Derbyul rundei a 22-a Ligii I se joacă duminică seară între echipele care au încasat cel mai mari sume din vânzarea de jucători în această pauză competiţională.

U Craiova s-a despărţit de Alexandru Mitriţă cu foarte puţin timp înaintea primului meci oficial al oltenilor din 2019. Atacantul reprezintă cel mai valoros produs de export al Ligii I din ultimii doi ani şi jumătate dacă ne uităm la suma de transfer pentru care mijlocaşul a ajuns la New York City. Astfel Mangia trebuie să îşi regândească puţin strategia înaintea partidei dintre două candidate la podium în această stagiune.

Şi Hagi s-a ales cu bani frumoşi de pe urma transferului lui Tudor Băluţă la Brighton. Diferenţa este că fotbalistului Viitorului a fost lăsat de englezi să joace şi în partea a doua a sezonului la Ovidiu. Viitorul are cu cinci puncte mai puţin decât oltenii şi tremură încă pentru prezenţa în play-off. În ultimele cinci confruntări directe, alb-albaştrii sunt neînvinşi în faţa campioanei României din 2017.

Gică Hagi a vorbit înaintea partidei de mâine cu CS U Craiova. Antrenorul Viitorului a avut numai cuvinte de laudă la adresa adversarilor.

„Este un meci greu, întâlnim un adversar care știe fotbal, are o organizare foarte bună a jocului, iar dacă îi dai spații este periculos pe atacuri rapide. Va fi un meci frumos, așa cum a fost mereu între noi. Și noi avem calități, și nouă ne place să jucăm fotbal, să ne impunem în teren.

Sunt trei puncte importante, ne dorim să le luăm, iar pentru asta ne-am pregătit bine în pauză din iarnă. Pentru a câștiga, trebuie să facem ambele faze foarte bine pe tot parcursul jocului. Echipa stă bine fizic în acest moment și sunt mulțumit de felul în care s-a antrenat de când ne-am întors la Constanța. Nu suntem încă la sută la sută, dar suntem pe drumul cel bun", a zis Gică Hagi la conferința de presă.

...despre adversar: "Craiova are un antrenor foarte bun, tactic înțelege foarte bine fotbalul. Pentru mine nu contează cine va intră pe teren, știu că Craiova stă foarte bine din punct de vedere tehnico-tactic, are stilul propriu de joc, are putere. Așa că nu sunt influențat de numele jucătorilor, ci de jocul colectiv al echipei. Iar acesta este foarte bun. Au lot bun, jucători valoroși, dar și noi fel".