VIITORUL - FCSB (ora 20:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în etapa a 21-a din LIGA 1

VIITORUL FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Radu Petrescu va arbitra partida VIITORUL - FCSB, ajutat de asistenţii Florin Păunescu şi Marius Badea. VIITORUL FCSB, meci contând pentru etapa a 21-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 20:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS.

VIITORUL FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE. "Jucăm contra unei echipe talentate, FCSB, care e în formă. Noi venim după o victorie în deplasare. Credem că suntem pregătiți să facem un meci complet. Țîru e suspendat, în rest unii jucători nu sunt în lot pentru că nu i-am văzut pregătiți, iar alții au venit după accidentări. Eric, Achim, Zoua, Calcan și Cojocaru au rămas acasă. Suntem încrezători că vom câștiga", a declarat Gică Hagi înainte de meciul VIITORUL FCSB.

VIITORUL FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE. "Suntem în faţa unui joc important, cu o echipă foarte bună, foarte bine organizată şi cu un antrenor foarte bun. Ne va aştepta un joc dificil, dar am încredere că jucătorii mei sunt conectaţi şi pregătiţi pentru a da o ripostă fermă echipei Viitorul. Partida o să fie foarte interesantă din punct de vedere tactic. Eu consider că jucătorii mei sunt mult mai motivaţi şi mult mai bine pregătiţi pentru această dispută! Suntem într-un marş către locul 1! Vreau o clasare pe primul loc. Este obiectivul meu şi al clubului", a declarat Bogdan Vintilă. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 20:30, VIITORUL FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

VIITORUL FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Echipele probabile la meciul VIITORUL - FCSB

VIITORUL: Căbuz - Boboc, Mladen, Ghiță, De Nooijer - A. Ciobanu, Artean, Houri - Iancu, L. Munteanu, Rivaldinho. Antrenor: Gică Hagi.

FCSB: Bălgrădean - Crețu, Planic, I. Cristea, Panțâru - Ov. Popescu, Nedelcu, Moruțan - Man, Fl. Tănase, Fl. Coman. Antrenor: Bogdan Vintilă.

VIITORUL FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE. VIITORUL FCSB, meci contând pentru etapa a 21-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 20:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS. În tur, a fost FCSB - VIITORUL 2-1. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 20:30, VIITORUL FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE.