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Viitorul - Gaz Metan 4-1 în ultimul meci al etapei a 9-a din LIGA 1. Vezi CLASAMENTUL

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net

Viitorul a învins, luni, pe teren propriu, cu 4-1, pe Gaz Metan, în etapa a 9-a a Ligii 1 şi a urcat pe locul doi în clasament.

Foto: fcviitorul.ro

Viitorul s-a impus prin golurile marcate de Iancu (16, 74), Ţîru (64) şi Rivaldinho (90p), iar pentru Gaz Metan a înscris Fernandes (82).

Viitorul: Căbuz - Boboc, Ţîru, Artean (Filip '46), De Nooijer - Ciobanu, Achim (Dulca '53), Casap (Matei '70) - Iancu, Rivaldinho, Houri. Manager general: Gheorghe Hagi

Gaz Metan: Pleşca - R. Romeo (Chamed '66), Larie, Popa, Velisar - Droppa, Fofana, Roşu (Diakota '67) - Olaru, Cardoso, S. Buş (Fernandes '12). Antrenor: Edward Iordănescu

Cartonaşe galbene: Artean '25, Houri '42, Ţîru '66/ Popa '7, Larie '45+1, Diakota '84

Au arbitrat: Horaţiu Feşnic - Alexandru Cerei, Florin Neacşu (Cătălin Popa).

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