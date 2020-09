Violenţe la Londra, în timpul protestelor anti-Covid. Mai mulţi poliţişti au fost răniţi în luptele de stradă

Printre principalii vorbitori s-a aflat cunoscutul teoretician al conspiraţiilor David Icke, care a luat cuvântul în Trafalgar Square, în aplauzele mulţimii şi scandări de "Libertate! Liberate!", la mitingul ''Nu consimţim".

"Nu vom ceda controlul asupra vieţilor noastre şi asupra vieţilor copiilor noştri (unor oameni ca) ministrul sănătăţii Matt Hancock", a spus Icke. "Ne aflăm în mijlocul unei înşelătorii extraordinare, aproape inimaginabile", a susţinut el.

Protestatarii purtau pancarte cu mesaje precum 'Nu vaccinurilor obligatorii' şi 'COVID-1984', cu referire la romanul distopic '1984' al scriitorului George Orwell.

Poliţa londoneză a eliberat ulterior piaţa, în urma unor ciocniri cu manifestanţii, după ce a avertizat de mai multe ori mulţimea că încalcă legea anti-COVID-19, care permite desfăşurarea de proteste cu condiţia respectării regulilor de distanţare socială.

Potrivit agenţiei Reuters, câţiva poliţişti au fost răniţi după ce le-au ordonat miilor de protestatari din Trafalgar Square să se disperseze. "Vrem să fim clari, acest protest nu mai este exceptat de la reguli. Le cerem participanţilor să se disperseze. Din nefericire, câţiva poliţişti au fost răniţi", a scris poliţia metropolitană pe Twitter.

Sâmbătă, Marea Britanie a raportat 6.042 de cazuri noi de infectare, precum şi 34 de decese printre cei testaţi pozitiv în ultimele 28 de zile.

The demonstrators in London have now started to attack the police. #London #londonprotest pic.twitter.com/d2zoJT7WUl