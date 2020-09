Violenţele din SUA se repetă în Columbia. Cel puţin nouă morţi în timpul protestelor violente VIDEO

Manifestanții au ieșit în stradă pentru un bărbat ucis de un polițist cu pistolul cu electroșocuri, în timp ce se ruga pentru viața sa. Un videoclip cu moartea lui Javier Ordonez apărut online a stârnit critici dure la adresa oamenilor legii.

Primarul orașului Bogota, Claudia Lopez, a spus că 248 de persoane au fost rănite, dintre care 58 cu arme de foc. În plus, cinci dintre cei nouă morți au murit împușcați.

Demonstrators took to the streets for a second night in Colombia's capital Bogota on Thursday to press ahead with protests against police brutality that have erupted in violence and claimed 9 lives so far pic.twitter.com/9al8fVQxSy