Violeta Alexandru acuză PSD că a schimbat ordonanţa prin care medicii primesc bani pentru lupta împotriva Covid. Ce s-a modificat

"Acum două luni, în plină perioadă de criză, din grijă pentru beneficiari: bătrâni, persoane adulte sau copii aflaţi în sistemul rezidenţial, am cerut angajaţilor acestor centre să rămână în izolare preventivă la locul de muncă timp de 14 zile.

Considerând că au făcut un efort suplimentar, am cerut, ulterior, în guvern şi am primit susţinere pentru acordarea unui stimulent de 1.150 lei. Doar pentru zilele în care au existat măsurile de "carantină instituţionalizată", cum am numit-o. Când Ordonanţa cu această măsură ajungea în Parlament, mă străduiam să organizez resursele financiare identificate pentru acoperirea acestui stimulent. Aici Ministerul Fondurilor Europene mi-a acordat tot sprijinul. Adoptată în Parlament, urma punerea în practică pentru aceşti salariaţi care traversaseră o perioadă cu mai multe responsabilităţi decât într-una normală. PSD m-a blocat!", a scris Violeta Alexandru miercuri pe Facebook