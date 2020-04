"Pentru 562.000 de salariați am primit cereri depuse de companii, pentru cei cărora le-au suspendat contractele de muncă temporar, adică au intrat în șomaj tehnic. Am întâmpinat o serie de probleme, am remediat unde am putut și așteptăm rectificarea bugetară pentru a face plățile. Pentru 74.000 de cereri depuse la AJPIS s-au făcut deja primele plăți", a declarat Violeta Alexandru.