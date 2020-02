Violeta Alexandru trimite controlul la brutăria din Ditrău

"În situaţia de faţă, am cerut cu promptitudine informaţii, în primul rând, ITM cu privire la formele legale pe care aceştia le au şi mă vor informa luni la prima oră asupra rezultatelor verificării făcute. Am avut mai multe discuţii cu preşedintele CNCD pentru componentele care iau aspectul unei atitudini de discriminare din comunitate faţă de aceste persoane şi domnul preşedinte se autosesiseze urmând ca pe această latură să comunice domnia sa. Ceea ce mă surprinde pe mine este atitudinea celor din comunitate cu privire la doi oameni care vor să muncească uitând că şi românii noştri din afară sunt poate în pericol de a fi trataţi la fel, şi românii noştri au nevoie să fie trataţi cu respect acolo unde muncesc, fără să li se spună de către orice cetăţean din ţara europeană în care muncesc cum că n-ar vrea să le cumpere produsele pentru că sunt vândute de mâna unui român sau nu ar vrea să mănânce pâine pentru că a fost făcută de mâna unui român. Trebuie să ne gândim cu echilibru la aceste lucruri", a comentat Violeta Alexandru, citată de hotnews.ro.



Ea a mai spus că, dincolo de respectarea normelor legale, este decizia patronului cum își gestionează afacerea. Patronul din Dităru anunțase că, la presiunea comunității, va renunța la cei doi brutari singalezi care ar urma să fie mutați.



"Eu îmi doresc foarte mult ca în activitate să fie cât mai mulţi români. Ce decide fiecare patron pentru afacerea pe care o are, ce consideră că este mai bine pentru a duce afacerea mai departe este o chestiune pe care fiecare şi-o evaluează şi ia deciziile potrivite referitoare la propriul business", a mai spus ministrul Muncii.