Violeta Alexandru: "Creşteri de pensii vor fi cu siguranţă, dar urmărim evoluţia economică"

"Deja se proceseaza platile somajului tehnic pentru aproximativ 500.000 de angajati. Sigur, nu este singurul sprijin, gandim si alte masuri pentru a sprijini companiile, care acopera cu dificultate salariile oamenilor cu care lucreaza. Am avut consultari cu mediul de afaceri si am atras atentia asupra acestor realitati, in care angajatorii au intrat in panica si au desfacut contracte de munca.

Exista forma somajului clasic, care nu e onoranta, dar este o varianta. Pentru cei care nu au lucrat si nu au cu ce sa-si ingrijesasca familia, se implica si guvernul si autoritatile locale, ca sa fie ajutati.

In mod evident plata este integrala pentru luna trecuta. Lucram la o reglementare pentru a lua toate masurile de protectie pentru toti angajatii, inclusiv din domeniul public. In sensul acesta am ganditt o reglementare care sa solicite angajatilor din domeniul public sa stea acasa 10 zile pe luna, cu 75% din salariul de baza. Efectul ei se va resimti in luna mai pentru luna aprilie.

Eu trebuie sa raman fidela mesajelor de la momentul investirii. atata timp cat nu am elemente privind situatia incasarii la buget si predictia, nu am cum sa va declar altceva decat ca eu si echipa guvernamentala facem toate eforturile. Cresteri vor fi cu siguranta, dar urmarim evolutia si nu am cum sa fac alta declaratie decat ca ministrul Muncii trebuie sa respecte legea", a declarat Violeta Alexandru

"Deocamdată sunt legi care sunt aflate în vigoare. Aşa cum am declarat întotdeauna, construcţia bugetului a prevăzut sumele necesare pentru creşterea pensiilor, dar în mod evident pe baza prognozelor, a analizelor, evaluărilor privind evoluţia economiei, vom lua decizia astfel încât să fie sustenabilă orice fel de creştere a oricărui venit, pensie sau alt venit. Suntem în analiză. Calendarul e cel... Legea se aplică de la 1 septembrie. O să luăm o decizie până la data respectivă. Cel mai probabil vom avea o creştere economică negativă, cuprinsă între minus 1 şi minus 3%. Depinde cât de repede scăpăm de epidemie", a precizat joi Ludovic Orban.