Viorel Cataramă, afectat de pandemia de coronavirus: "Am pierdut câteva milioane. Am închis şi am concediat oameni"

”Câteva milioane (n.red Catramă nu a vrut să precizeze dacă sunt lei sau euro). Sunt o mulțime de bani. Și vă spun de ce am pierdut: pentru că nu s-a mai putut munci, dreptul la muncă a fost reprimat, pe lângă alte drepturi. Piețele s-au închis, magazinele la fel, exporturile nu au mai putut să funcționeze. Eu mă ocup cu producția și cu comercializarea, în principal a mobilei.

Și am avut mari probleme, a trebuit să închid, să concediez oameni, am concediat oameni cu părere de rău. Prin urmare, am fost afectat într-un mod indirect. Nu pot să mă plâng că sunt muritor de foame, dar afacerile au scăzut și prin urmare și avuția familiei mele, dar asta nu înseamnă că nu pot să merg la Viena să văd o operă care îmi place sau să nu pot să merg pe un teren de golf”, i-a răspuns Viorel Cataramă lui Denise Rifai.

