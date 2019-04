Viorel Lis a piedut procesul prin care cerea PENSIE SPECIALĂ. Prima reacţie a soţiei sale, Oana Lis

Viorel Lis a aflat, în urmă cu doi ani, că statul a aprobat o pensie specială pentru luptătorii cu merite deosebite din perioada 1945-1989, care este mult mai mare decât aceea de revoluționar. A depus un dosar, în care arată că ar merita acea pensie.

Dosarul a fost respins, iar fostul edil s-a adresat instanței. A dat Guvernul în judecată, în luna ianuarie a anului 2017. Luna aceasta, Tribunalul București a dat o primă sentință: cererea a fost respinsă!

Viorel Lis are la dispoziție un termen de 15 zile pentru a face recurs.

"O să facem recurs, suntem foarte supăraţi că scrie că e nefondat, nu are cum! Viorel a fost bolnav, toată lumea ştie câte internări a avut şi ce boală are. Şi atunci nu stai în termen de trei luni să depui acele acte. Nu e vorba doar de sumă, e şi de onoarea lu Viorel care a fost la acea revoluţie şi nu are dreptul ca ceilalţi pentru că nu a depus în termen de trei luni că era bolnav. Nu am făcut o socoteală a sumei pentru că nu are rost din moment ce nu am câştigat procesul", a declarat Oana Lis la România TV.

Viorel Lis a mărturisit recent ce pensie are: "Am 2.200 de pe urma funcţiei de primar general, 1.000 de lei revoluţionari şi un apartament închiriat de unde iau 200 de euro pe lună. Ies cam 100-200 de lei de cheltuit pe zi".