Viorica Dăncilă: Am declinat reuniuni bilaterale, pentru că nu era oportun să am întâlniri cu premierii în timpul Summitului UE

"Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru că, aşa cum ştiţi, este prezent doar preşedintele. Am avut mai multe solicitări de la omologi de ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale, în care să continuăm dialogul început în diferite state membre în care am fost, am avut invitaţie să discutăm despre Declaraţia de la Varşovia, unde m-am întâlnit cu omologii mei din statele din Europa Centrală şi de Est şi, bineînţeles, despre rezultatele Preşedinţiei rotative deţinute de către România, dar nu era oportun să am întâlniri bilaterale cu premierii în timpul Summitului, de aceea voi avea întâlniri în perioada următoare şi vom aborda toate aceste aspecte", a declarat Viorica Dăncilă, întrebată dacă va ajunge joi la Sibiu, conform Agerpres.



Viorica Dăncilă a precizat că a vorbit cu liderii PES, dar că a preferat să vină în teritoriu joi, în judeţele Alba şi Cluj, pentru a vedea ce se mai poate face pentru această regiune.

Citeşte şi: Summitul UE. Preşedintele Klaus Iohannis primeşte delegaţiile oficiale în Piaţa Mare din Sibiu



"Cu liderii PES am vorbit, este o reuniune care este normală înaintea unui summit informal, am discutat cu domniile lor. Am preferat ca astăzi să vin în teritoriu să discut cu oamenii, să văd ce putem să mai facem pentru această regiune", a declarat Dăncilă, întrebată de jurnalişti dacă se va întâlni cu lideri ai PES prezenţi în România.



Premierul se află joi într-o vizită neanunţată în mod oficial în Alba Iulia.



"Nu este o vizită surpriză, am fost de multe ori la Alba Iulia. Este o vizită de lucru, o vizită în care mă întâlnesc cu oameni implicaţi în proiectele europene, cu oameni care au făcut investiţii pe bani guvernamentali şi, bineînţeles, cu oameni din partid, pentru că suntem un guvern politic, sunt preşedinte executiv al unui partid", a spus Dăncilă.



Premierul a menţionat că de la Alba Iulia se va deplasa la Cluj-Napoca, urmând să revină în Alba în cursul după-amiezii.



"Revin după-amiază la Alba Iulia şi atunci o să vă dau mai multe detalii", le-a spus jurnaliştilor Viorica Dăncilă.