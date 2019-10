Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă: Am luat decizia de a nu ne prezenta la votul de învestitură a noului guvern

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Partidul Social Democrat nu se va prezenta în Parlament la votul de învestitură a noului guvern, a anunţat marţi Viorica Dăncilă, preşedintele PSD. "Aşteptăm partidele care au votat demiterea guvernului să vină şi să îşi asume responsabilitatea guvernării. Să vină cu programul, cu viziunea şi cu bugetul. Orice întârziere şi orice pierdere de timp este o bătaie de joc la adresa românilor, pentru care vor fi taxaţi la vot, împreună cu preşedintele în funcţie, acest părinte spiritual al guvernului fără miniştri şi fără program. În calitate de preşedinte al PSD şi în urma discuţiilor purtate cu preşedinţii organizaţiilor judeţene, am luat decizia de a nu ne prezenta la votul de învestitură a noului guvern. Cum şapte bărbaţi, incluzând şi preşedintele României - de fapt preşedintele de facto al PNL -, au făcut efortul de a dărâma acest guvern, mă aştept ca aceiaşi şapte bărbaţi să îşi asume responsabilitatea de a crea majoritatea pentru trecerea noului guvern", a declarat marţi Viorica Dăncilă, la sediul PSD. Ea a mai adăugat că preşedintele Klaus Iohannis "va deconta" alături de guvern "orice măsură luată împotriva românilor". "În eventualitatea unui consens şi a trecerii guvernului, vă asigur că PSD nu se va opune niciunei măsuri care ar aduce beneficii românilor. Îmi voi încheia mandatul de prim-ministru având convingerea că mă pot uita în ochii fiecărui român, ştiind că nu am luat nicio decizie împotriva lor. Sper ca şi viitorul guvern să îşi asume responsabilitatea de a nu lucra împotriva pensionarilor, a mamelor, a salariaţilor, a tinerilor antreprenori, fermierilor, IMM-urilor, specialiştilor din IT", a spus Dăncilă. Citeşte şi: Viorica Dăncilă, primul atac la premierul desemnat Ludovic Orban: Este unul din cei mai vocali promotori ai măsurilor de austeritate loading...

