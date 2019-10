Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă: Ana Birchall trebuia revocată până acum

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premierul Viorica Dăncilă o atacă pe Ana Birchall, ministrul Justiției, după ce aceasta s-a pronunțat asupra utilității Secției speciale pentru magistrați. „Doamna ministru trebuia până acum să fie revocată”, a spus Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă a declarat miercuri seară că părerea ministrului Justiţiei, Ana Birchall, despre utilitatea SIIJ nu reprezintă opinia PSD şi nici a Guvernului României. „Doamna ministru trebuia până acum să fie revocată, este opinia domniei sale, nu este opinia PSD şi nici o linie pe care a creionat-o Guvernul României. (…) Vedem acum că preşedintele nu mai vrea o justiţie independentă”, a spus Viorica Dăncilă la Antena 3. Ea l-a acuzat și pe preşedintele Iohannis de amestec în treburile justiției. “Dacă eu ceream destituirea şefului DIICOT, cred că la ora aceasta mă linşau, eram pe toate canalele criticată că am intervenit în justiţie. Îi spun domnului preşedinte Klaus Iohannis să lase justiţia în pace, să lase justiţia să fie independentă. Dânsul intervine în justiţie şi este de neacceptat”, a mai spus Viorica Dăncilă. Ea a adăugat că şeful statului doreşte un Guvern care să aducă schimbări în justiţie, în acest context susţinând că acesta este încă un motiv pentru ca moţiunea să nu treacă de Parlament, iar Guvernul să rămână în funcţie. loading...

