Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă anunţă ce va face după ce va pleca de la Palatul Victoria

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi seară, că nu ştie unde va merge după ce va pleca de la Palatul Victoria, în urma moţiunii de cenzură. Ea speră că următorul loc de muncă va fi la Palatul Cotroceni, după alegerile prezidenţiale. ”Nu stiu încă (unde va merge după mpţiunea de cenzură - n.r.). Am muncit în credinţă şi nu mi-am aranjat nimic. Cred că în perioada următoare mă voi axa pe munca în partid. Îmi voi găsi eu ceva după o lună şi jumătate. O lună jumătate nu mă duc nicăieri. Nu sunt un om bogat. Voi face campanie alături de cei implicaţi. Am staff electoral. (...) Sunt convinsă că vom câştiga prezidenţialele. Sper ca apoi locul de muncă să fie la Cotroceni”, a declarat Viorica Dăncilă la România TV. Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a anunţat joi seară la România TV că nu merge la consultări la Cotroceni, unde peşedintele Klaus Iohannis a invitat partidele parlamentare pentru negocierea unui nou prim-ministru. Citeşte şi: Viorica Dăncilă refuză invitaţia preşedintelui Iohannis la consultări: Nu merg la Cotroceni loading...

