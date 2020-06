Viorica Dăncilă confirmă "presiunile" lui Liviu Dragnea pentru amnistie şi graţiere. Cum a decurs întâlnirea cu Tudorel Toader

"Da, a avut loc acea întâlnire în patru, la sediul PSD din Băneasa. Au fost prezenţi Dragnea, Tăriceanu, Tudorel Toader şi eu, în calitate de premier. Îmi amintesc perfect că domnului Tudorel Toder i s-a solicitat amnistie şi graţiere. Domnul Dragnea şi Tăriceanu au susţinut varianta ordonanţei de urgenţă privind amnistia şi graţierea. A fost o discuţie foarte aplicată, în termeni juridici, între domnii Dragnea, Tăriceanu şi Tudorel Toader. Eu mai mult am ascultat. Fiind premier, nu puteam să iau o decizie fără un act venit din partea Ministerulul de Justiţie. Trebuia să am un act normativ şi nu l-am avut", a declarat Viorica Dăncilă pentru Adevărul.

Viorica Dăncilă a mai precizat că "întâlnirea din Băneasa nu s-a terminat cu o concluzie clară".

"Urma să mai aibă loc alte întâlniri", dar Tudorel Toader a fost schimbat din Guvern pentru că a refuzat să iniţieze ordonanţa de urgenţă.

Citeşte şi: Tudorel Toader, despre presiunile făcute de Liviu Dragnea pentru modificarea Codului Penal. "Şi-au dorit amnistie şi graţiere, OUG"

Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader a vorbit într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu despre presiunile PSD pentru modificarea codurilor penale. Întrebat dacă fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost cel care îşi dorea cu adevărat aceste modificări, Toader a explicat că i s-a cerut "insistent" să promoveze OUG pentru modificarea Codului Penal. "O dată am avut o întrevedere de patru ore şi jumătate, la vârful vârfului”, a dezvăluit Tudorel Toader.

„Nu am făcut ceea ce dânșii și-au dorit. Și ce au dorit? Amnistie și grațiere prin OUG. Eu le-am spus că politica penală nu se face prin OUG, e în apanajul legiuitorului, nu în competența guvernului", a spus Toader.

Ion Cristoiu l-a întrebat: „S-a spus despre Liviu Dragnea, despre acel PSD condus de Dragnea că a cerut modificarea acelor legi să scape el și infractorii. A fost o manipulare mediatică sau chiar așa era? E o întrebare grea".

Toader a zâmbit și a replicat: „Nu-i grea, răspunsul este mai greu. Eu vă pot spune așa, că inițiativele pe care le-am avut, au fost și sunt corecte și constituționale. Cele două decizii ale CCR vizând CP și CPP, care au declarat multe soluții neconstituționale, în controlul apriori, deci înainte de a intra legea în vigoare, niciuna din soluțiile acelea nu au plecat de la Ministerul Justiției. Au plecat din alte centre din astea sau din Comisia specială".

Fostul ministru a povestit despre una din presiunile care s-au făcut asupra lui: „Cu privire la conținutul legii, mi s-a cerut insistent de foarte multe ori. O dată am avut o întrevedere de 4 ore și jumătate la vîrf, vârful vârfului. Eram 4, era și doamna prim-ministru. Și mi se cerea să promovez OUG pentru modificarea CP și CPP. Era chiar într-o zi în care veneam din străinătate, eram într-o stare de oboseală, dar acea oboseală care uneori te întărește. Am ascultat și argumentul meu a fost simplu: Care este urgența să reduci termenul de prescripție, spre exemplu, a răspunderii penale? Eu am fost judecător, zece ani, am contribuit oarecum la cristalizarea celor 4 criterii după care se măsoară urgența unei OUG. Și nu era nici unul. Le-am spus să facă la Parlament, nu la Guvern. Desigur, eu știam că în acel moment mi-am semnat plecarea din Guvern, dar era inevitabil".

Tudorel Toader a vorbit și despre modificarea proiectelor de lege făcute de Ministerul Justiției: „Am făcut proiect de lege pentru modificarea Codului Penal în acord cu deciziile Curții Constituționale și cu Directiva privind confiscarea extinsă. Proiect de lege pentru modificarea CPP cu deciziile de admitere ale CCR și Directiva Europeană privind consolidarea prezumției de nevinovăție. Le-am trimis în Parlament, la Comisia specială, care le-a fezandat, care le-a schimbat, care a băgat în ele o mie și una de soluții, care te îndepărtau de la ce propusesem eu. Ce am propus eu era necesar. Azi e o anomalie. Avem un Cod Penal care scrie una și aplicăm deciziile CCR care spun, în multe locuri, altceva".