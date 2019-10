Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă, despre guvernul PNL: Dacă vin cu tăieri de pensii şi salarii, cu siguranţă PSD nu va participa la vot

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că PSD nu va participa la votul de învestitură în Parlament dacă noul guvern va propune tăieri de pensii şi salarii. Foto: gov.ro "Dacă vin cu tăieri de pensii şi salarii, dacă vin cu oprirea programelor pentru primari, dacă vin cu lucruri care nu se pliază pe realitatea din România, cu siguranţă PSD nu va participa la vot. Mai mult decât atât, s-au unit toate partidele ca să dea jos PSD, să se reunească şi acum ca să îşi voteze guvernul", a declarat Viorica Dăncilă luni seară la România TV. Ea a amintit că de joi, când a fost adoptată moţiunea de cenzură, "se tot încearcă o formulă guvernamentală". "Uitaţi-vă în acest moment: guvernul este demis prin moţiune de cenzură, ştim că sâmbăta şi duminica domnul preşedinte nu lucrează, se odihneşte, dar au trecut patru zile în care tot se încearcă o formulă guvernamentală. Vedem că cei care au votat la moţiune împotriva acestui guvern nu vor să intre la guvernare, deci nu există o logică în acest lucru, nu reuşesc să facă o majoritate pentru acest guvern, iar noi, la ora actuală, avem un guvern care nu mai administrează, nu poate să dea ordonanţe de urgenţă, nu poate să adopte proiecte de lege, ceea ce nu este benefic pentru România. Mai mult decât atât, avem acte normative, strategia pentru energie, de exemplu, care ţin de siguranţa naţională. Din dorinţa politică, din dorinţa de a câştiga puncte electorale sunt lucruri pe care nu le putem adopta şi sper ca cineva să plătească pentru aceste lucruri pentru că ele vor afecta România şi pe români, iar atâta inconştienţă şi atâta ură propagată în spaţiul public nu cred că face bine nimănui", a menţionat ea. Parlamentarii PSD nu vor da votul de învestitură pentru noul guvern, au decis în unanimitate social-democraţii într-o şedinţă care a avut loc luni, potrivit unui comunicat PSD. Citeşte şi: Parlamentarii PSD nu vor vota la învestirea noului guvern loading...

