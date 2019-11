Viorica Dăncilă, după închiderea urnelor: Suntem în turul doi. Muţumesc celor care au votat cu inima

Alegeri prezidenţiale 2019. "Vreau să multumesc tuturor romanilor care au iesit la vot. Multumesc presedintilor din judete, militantilor nostri. Acest vot ne onoreaza, dar ne si responsabilizeaza. Suntem in turul doi, conform rezultatelor exit poll. Multumesc celor care au votat cu inima. Speram ca in 2 saptamani cat mai multi romai sa ni se alature. Votul dat azi ne ajuta sa ne continuam campania electorala. Vom veni in fata romanilor cu ce vrem sa facem pentru ei. Noi nu vrem sa eliminam nicun partid politic. Lupta noastra va fi pentru Romania, pentru echilibru si consens", a declarat Dăncilă.

"Nu am plâns absolut deloc, am avut încredere, am ținut legătura cu colegii de organizații, nu a fost nici măcar un moment în care să plângem.

Nu-mi este teamă că Diaspora va răsturna acest scor electoral. Sunt sigură că procesele verbale vor susține acest scor.

Sunt mulțumită că suntem în turul doi, cu toate criticile la adresa mea și a PSD-ului", a mai spus Viorica Dăncilă.

Citeşte şi: Exit poll SOCIOPOL. Klaus Iohannis - 42% Viorica Dăncilă - 18% Dan Barna - 16%

Exit poll SOCIOPOL, ora 21.00. Sociopol este unul dintre cele trei institute acreditate de Biroul Electoral Central să realizeze sondaje la ieşira din secţiile de votare, iar rezultatele vor fi prezentate în direct la ora 21.00 la Sociopol este unul dintre cele trei institute acreditate de Biroul Electoral Central să realizeze sondaje la ieşira din secţiile de votare, iar rezultatele vor fi prezentate în direct la ora 21.00 la România TV

Klaus Iohannis - 42%

Viorica Dăncilă - 18%

Dan Barna - 16%

Mircea Diaconu - 10%

Theodor Paleologu - 5%

Precizare: Exitpoll-ul Sociopol a luat în calcul şi voturile din diaspora.

Primele rezultate de tip exit poll ale alegerilor de pe 10 noiembrie vor fi prezentate duminică seară, imediat după ora 21.00, când se vor închide urnele de vot.

Institutele acreditate au dreptul să realizeze sondaje la ieşirea din secţiile de votare pe întreaga durată a zilei de duminică, astfel că seara, la ora 21.00, au o imagine conturată a rezultatelor alegerilor.