ALGERI PREZIDENŢILAE 2019. Viorica Dăncilă: "Iau în calcul să mă duc la DEZBATEREA cu Klaus Iohannis. Nu îl voi graţia pe Dragnea"

Preşedintele Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidenţiale, a declarat luni că nu va participa la o dezbatere cu contracandidata sa, Viorica Dăncilă, lider al PSD, pentru că aceasta reprezintă un "partid nereformat" care "a atacat românii în stradă" şi a tolerat permanent "atacuri xenofobe de cea mai joasă speţă".Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că Viorica Dăncilă nu va fi primită la dezbaterea organizată marţi, de staff-ul PNL, la Biblioteca Centrală Universitară, dacă aceasta va veni acolo.

Viorica Dăncilă a anunțat, luni seara, la TVR 1, în emisiunea lui Ionuț Cristache, ”România9”, că ia, în continuare, în calcul și scenariul de a merge la BCU pentru a încerca să intre la dezbaterea lui Iohannis cu jurnaliștii.

”Îi văd atât de speriați încât nu știu ce să zic... Au zis că nu am ce să caut acolo. E ceva ce nu am întâlnit de la Revoluție încoace. Luăm în calcul orice variantă, să mergem acolo sau nu. Am văzut mesajele date de președinte, unele foarte urâte, ajungând la jigniri, pentru că oamenii slabi recurg la jigniri când nu au argumente. Eu nu o să mă duc să mă împing pe acolo.”, a declarat Viorica Dăncilă.

"Ceea ce face domnul Iohannis este un simulacru de dezbatere. O dezbatere înseamnă și participarea contracandidatului, o dezbatere nu presupune invitarea doar oamenilor favorabili.

Nu poți să spui că intră doar ăla, ăla și ăla. În momentul în care faci o dezbatere lași toată presa să intre și cei favorabili și cei care-ți sunt împotrivă, pentru că asta înseamnă democrația.

Dacă ar exista o dezbatere, acest lucru ar arăta care este mai bun. Dacă dânsul spune că nu sunt pregătită, dacă cei din jurul lui spun că nu sunt pregătită, atunci ar trebui să accepte această dezbatere, pentru că ar avea de câștigat, nu de pierdut.", a spus Viorica Dăncilă, la TVR.

Liderul PSD spune că nu are nevoie de legitimarea celor de la PNL, că este legitimată de votul milioanelor de români care au votat-o.

Dăncilă a adăugat că îi vede ”speriaţi” pe cei care îl susţin pe preşedintele Klaus Iohannis. Întrebată ce va face marţi, în ziua dezbaterii anunţate de preşedinte, Dăncilă a spus: „Luăm în calcul ambele variante, analizăm şi vedem”.

”Am văzut şi mesajele date chiar de preşedinte, am văzut mesajele date de ceilalţi din jurul preşedintelui, mesaje foarte urâte, au ajuns până la jigniri, pentru că oamenii slabi jignesc pentru că nu au argumente. Eu o să iau în calcul ambele variante, nu o să mă vedeţi pe mine îmbrâncindu-mă”, a mai spus aceasta.

Dăncilă a l-a catalogat pe Klaus Iohannis drept un preşedinte ”arogant, laş, care minte, care încalcă Constituţia României”, un preşedinte ”avid de putere care vrea să conducă toate instituţiile statului”.

Dezbaterea electorală cu jurnalişti, analişti şi comentatori politici anunţată de preşedintele Iohannis va avea loc marţi, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I, conform SNSPA, care precizează că propunerea sa de a asigura un spaţiu neutru pentru dezbaterea electorală înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din România a fost agreată de echipa de campanie a lui Iohannis.

”Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi-a manifestat deschiderea de a asigura un spaţiu neutru de desfăşurare a unei dezbateri, în contextul apropierii celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din România, pentru buna informare a opiniei publice şi pentru cultura democratică a societăţii româneşti. Având în vedere anunţul public al candidatului PNL de a organiza o dezbatere cu formatori de opinie, reprezentanţi ai mass-media şi politologi şi în urma dialogului cu echipa de campanie a candidatului Klaus IOHANNIS, propunerea SNSPA a fost agreată. Evenimentul va avea loc marţi, 19 noiembrie 2019, într-un spaţiu neutru politic dar, în acelaşi timp, reprezentativ pentru societatea românească, respectiv în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I””, a anunţat sâmbătă SNSPA.

Instituţia subliniază importanţa comunicării publice oneste, deschise, echilibrate, care să atingă teme esenţiale privind modul în care funcţionează instituţiile politice din România, modul în care s-a derulat mandatul actual al Preşedintelui României, precum şi direcţiile şi priorităţile care pot contribui la viitorul ţării.

Detaliile dezbaterii din 19 noiembrie vor fi comunicate public imediat după ce acestea vor fi agreate de toate părţile implicate în organizarea acestui eveniment.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat săptămâna aceasta că va organiza o dezbatere, marţea viitoare, alături de politologi, formatori de opinie şi jurnalişti. "Va fi o discuţie deschisă, aşezată, care cu siguranţă va fi pe placul românilor", spune el.

Iohannis a spus că înţelege nevoia şi dorinţa de a avea dezbateri în al doilea tur de scrutin. În acest context, el a anunţat pentru săptămâna viitoare, marţi, o dezbatere la care vor fi invitaţi să dezbată alături de preşedinte politologi, formatori de opinie, jurnalişti.

"Va fi o discuţie deschisă, aşezată, care cu siguranţă va fi pe placul românilor", promite Klaus Iohannis.

Anterior, el a explicat de ce nu acceptă o dezbatere cu Viorica Dăncilă.

"De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD-ului? Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru dat jos prin moţiune de cenzură, a fost parte activă a tuturor mârlăniilor pesediste, a sprijinit activ încercările de acaparare a justiţiei, a fost foarte activă când a fost vorba să facă zid împreună cu guvernul în jurul unor persoane cu probleme penale. A fost o persoană foarte activă în a guverna, pe scurt, împotriva românilor, doamna Dăncilă este reprezentanta unui partid antidemocratic, nereformat, care a guvernat împotriva românilor", a spus Iohannis.

El a afirmat că Dăncilă se aşteaptă să fie tratată cu mare respect de toată lumea, "ca şi cum până acum ar fi apărat democraţia românească şi pe români".

"Nu accept o dezbatere cu astfel de persoane care reprezintă tot ce este mai rău în politica ultimilor ani din România. Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD-ului din ultimii ani acceptând o dezbatere cu candidatul acestui PSD. Eu îmi doresc România fără PSD în structurile de conducere. Nu are decât PSD-ul să stea în poziţie, dacă vrea să se reformeze dacă nu, treaba lor, în conceptul meu nu este loc pentru un astfel de PSD şi nu este loc pentru dezbatere cu un astfel de candidat", a spus el.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, îl critică pe preşedintele Klaus Iohannis, spunând că, în 2009, atunci când a candidat Mircea Geoană, iar Iohannis era propus ca premier, actualul preşedinte ”stătea lângă Liviu Dragnea”. ”Haideţi să facem analiza propriului comportament şi a atitudinii pe care am avut-o fiecare de-a lungul timpului”, spune Viorica Dăncilă.

”Am văzut preşedintele Iohannis care nu ne-a scos din «ciuma roşie», că trebuie să fim desfiinţaţi efectiv, exterminaţi, să plecăm din această ţară şi membrii PSD şi primarii PSD. Că nu trebuie să mai existăm. Dar să vedem ce s-a întâmplat între 2002 şi 2004. Acelaşi Klaus Iohannis avea protocol cu Partidul Social Democrat. Dacă ne uităm în 2009, când a candidat Mircea Geoană, acelaşi Klaus Iohannis stătea lângă Liviu Dragnea şi îl susţinea pe Mircea Geoană, iar Klaus Iohannis trebuia să devină premier. Păi, eu nu înţeleg care este logica: atunci când obţii o funcţie şi ai nevoie de susţinere, vii lângă PSD, nu mai există ciuma roşie, există atunci ciuma galbenă, iar când ai alt interes şi te susţine PNL vine ciuma roşie. Eu cred că trebuie să avem mai mult verticalitate în pollitcă. Vedem acelaşi Klaus Iohannis care stătea lângă Liviu Dragnea. Haideţi să facem analiza propriului comportament şi a atitudinii pe care am avut-o fiecare de-a lungul timpului”, a afirmat Viorica Dăncilă, luni, într-o emisiune la TVR.

Dăncilă a explicat şi care va fi atitudinea sa faţă de graţiere, dacă va fi aleasă preşedinte al României, negând că ar avea de gând să îl graţieze pe Liviu Dragnea.

”Nu voi graţia decât vreo mamă care are mulţi copii care nu a comis un act violet, sau a făcut crimă, Pentru o pedeapsă minoră. În rest, nu există aşa ceva. Nu voi graţia pentru corupţie, pentru acte cu violenţă, pentru viol, pentru trafic cu carne vie, nu voi face aşa ceva”, a precizat fostul prim ministru.