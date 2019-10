Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă îi ameninţă pe parlamentarii PSD să nu voteze Guvernul Orban: Vor suporta sancţiunile necesare

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, îi ameninţă pe parlamentarii partidului că, în cazul în care vor vota guvernul, "vor suporta sancţiunile". Ea spune încă că nu crede că vor exista "trădări". Foto: gov.ro "Este o decizie pe care am luat-o cu toţi colegii. Cine va încălca această decizie bineînţeles că va suporta sancţiunile necesare, dar eu nu cred că va fi un social-democrat adevărat care să facă acest lucru, trădarea nu este specifică partidului nostru, cei care au trădat au plecat din partid, cu trădătorul-şef Victor Ponta", a declarat Viorica Dăncilă marţi seară, într-o dezbatere electorală la B1Tv, potrivit News.ro. Viorica Dăncilă pune la îndoială capacitatea opoziţiei de a obţine cvorum pentru votul din Parlament. "Dacă nu se face cvorumul, în 10 zile va trebui să se vină cu altă nominalizare, vom vedea atunci, dar eu cred că, dacă nu se face cvorumul, dacă nu se reuşeşte să se voteze un nou guvern, acest lucru dovedeşte lipsa de responsabilitate pentru destinul României", a mai spus Viorica Dăncilă. Ea a reafirmat că Opoziţia cara a iniţiat şi votat moţiunea de cenzură trebuie să treacă prin Parlament şi noul guvern. "Eu ştiu că atunci când elimini ceva, trebuie să vii cu ceva în loc. (...) Cei care au votat moţiunea de cenzură trebuie să asigure majoritatea pentru ca acest guvern să treacă. Aşa cum au putut să adune voturile pentru moţiune, să sperăm că vor avea şi voturile pentru un nou Guvern", a adăugat premierul demis. Citeşte şi: Viorica Dăncilă, primul atac la premierul desemnat Ludovic Orban: Este unul din cei mai vocali promotori ai măsurilor de austeritate loading...

