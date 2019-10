Articol publicat in: Politica

Dăncilă, atac la Iohannis: Preşedintele nostru, înalt ca bradul, dar leneş, ne dă indicaţii de la Bruxelles, dar acolo stă ca ghiocelul

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 3 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă a lansat un atac la adresa lui Klaus Iohannis, despre care a spus că este "înalt ca bradul, dar leneş", că dă indicaţii de la Bruxelles, dar acolo stă ca "ghiocelul" şi îşi primeşte ordinele. Viorica Dăncilă a susţinut la Braşov că preşedinte Klaus Iohannis trebuia să lupte pentru oameni şi pentru siguranţa acestora. "Un preşedinte vine în mijlocul oamenilor în fiecare săptămână, în fiecare lună, un preşedinte nu se trezeşte după patru ani, după cinci ani doar ca să jignească pe ceilalţi, trebuie să fie activ în fiecare zi a săptămânii, să lupte pentru oameni, pentru siguranţa oamenilor, să le dea speranţa şi demnitatea, mândria de a spune că este român. Dar preşedintele nostru în cinci ani se laudă cu 25 de deplasări externe, cam mult cinci pe an, preşedintele nostru, înalt ca bradul, dar leneş, încearcă să ne convingă după cinci ani că mai merită un vot", a spus Viorica Dăncilă. Klaus Iohannis: Suntem într-un război cu PSD Dăncilă îl atacă pe Iohannis despre care spune că, deşi dă ordine de la Bruxelles, acolo stă ca "ghiocelul". "Deja se comportă ca şi cum ar fi fost reales, ne dă indicaţii de la Bruxelles, dar acolo stă ca şi ghiocelul şi îşi primeşte ordinele. Un preşedinte trebuie să reprezinte ţara cu demnitate, nu se duce la Bruxelles să dea socoteală, se duce să ceară un tratament egal pentru România şi pentru români, se duce acolo să ceară să fim trataţi cu demnitate şi respectaţi pentru că suntem stat membru cu drepturi depline şi suntem un stat care avem obligaţii ca şi celelalte state membre, dar avem şi aceleaşi oportunităţi", a mai spus premierul suspendat. Viorica Dăncilă a precizat că Iohannis nu este preşedintele pe care îl merită românii. "Dar am văzut un preşedinte pentru care Finlanda egal Franţa şi pentru care un premier interimar este egal cu un premier desemnat. Nu ăsta este preşedintele pe care îl merită România, nu ăsta este preşedintele pe care îl merită românii, nu ăsta este preşedintele pentru care au luptat părinţii şi bunicii noştri", a mai afirmat Dăncilă. loading...

