Viorica Dăncilă, la România TV: "Mi-e teamă pentru fiul şi soţul meu"

Viorica Dăncilă a declarat în emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu, la România TV, că se teme că fiul său, angajat la Curtea de Conturi chiar în mandatul său de premier, va fi demis de noua conducere politică a României. Viorica Dăncilă a spus că e posibill și ca soțul său, angajat la Petrom, să fie demis.

"Mi-e teamă și pentru fiul meu și pentru soțul meu. Îmi e teamă de atacuri. Mă aștept la orice atac. M-au catalogat în fel și chip, dar îi anunț că am puterea să mă lupt. Am fost atacată că am înfiat un copil, mă aștept la orice. Nu mă așteptam să se coboare atât de jos. Să se lupte cu mine, sunt mai puternică decât ei toți. Familia mea nu e implicată în politică. Fiul meu este extrem de discret", a spus Viorica Dăncilă, la România TV.