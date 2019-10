Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă: "Luăm în calcul suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 43 min) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă a anunţat duminică seară că ia în calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidenţiale, a declarat că ia în calcul suspendarea din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis pentru că nu respectă Constituţia. Premierul Viorica Dăncilă, a afirmat, duminică seară, că nu va vota noul guvern condus de Ludovic Orban."Atunci când depui o moţiune de cenzură, te gândeşti ce pui în loc. Trebuie să ai un program de guvernare. Avem instabilitate în ţară. Guvenul interimar nu poate adopta proiecte de lege. Aşa cum cei şase bărbaţi su dat jos guvernul, cred că este obligaţia lor de a pune noul guvern. Dacă nu reuşesc sunt inconştienţi. Dacă guvernul Orban va fi împotriva oamenilor, noi nu vom vota pentru că ar însemna că noi vom fi părtaşi. Luăm în calcul şi suspendarea preşedintelui.Să știți că o să luăm în calcul și acest lucru (n.r. – suspendare Iohannis)". O să discut cu colegii mei, luăm în calcul și suspendarea președintelui, pentru că, atâta timp cât cer fiecărui cetățean să respecte Constituția, nu poate ca cel care trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți să încalce legea fundamentală", a spus Dăncilă. Dăncilă, atac la Iohannis: Preşedintele nostru, înalt ca bradul, dar leneş, ne dă indicaţii de la Bruxelles, dar acolo stă ca ghiocelul Dăncilă a mai arătat că suspendarea preşedintelui în timpul campaniei electorale ar fi un gest interpretabil. "Este înainte de alegerile prezidenţiale, toţi vor spune că facem acest lucru că ne este frică de confruntare cu domnia sa. Pe de altă parte, este foarte greu acum, în momentul în care avem un guvern interimar, intrăm în iarnă, sunt foarte multe decizi de luat, să mai suspendăm şi preşedintele cred că ar fi un lucru care ne va costa ca şi ţară. Vom pune în balanţă aceste două situaţii şi vom vedea împreună cu colegii din PSD ce variantă adoptăm pentru perioada următoare, dar ceea ce este sigur este că nu vom accepta această atitudine a preşedintelui şi că nu vom gira un guvern pe care preşedintele îl doreşte", a mai spus Dăncilă.



Liderul PSD a precizat că preşedintele statului trebuie să găsească soluţii precum desemnarea miniştrilor interimari, chiar şi pentru câteva zile, pentru deblocarea unor situaţii. Premierul Viorica Dăncilă spune, duminică seară, că "premierul fără cabinet şi fără program de guvernare a ajuns la concluzia că nu îşi va putea impune în Parlament noul Guvern". "În condiţiile în care negocierile par să eşueze, vă întreb, domnule Klaus Iohannis, nu era mai înţelept să vă gândiţi la asta înainte de a demite Guvernul? Într-o «Românie normală», nu vă asiguraţi întâi că nu aruncaţi ţara în haos înainte de a da jos Executivul fără niciun fel de motiv clar articulat?", adaugă Dăncilă. "Aflăm astăzi că premierul fără cabinet şi fără program de guvernare a ajuns la concluzia că nu îşi va putea impune în Parlament noul Guvern. Tot astăzi, aflăm de la un alt susţinător al căderii Guvernului, domnul Cioloş, că nu vrea să intre la guvernare «pe cârpeli şi înţelegeri pe termen scurt»", afirmă Viorica Dăncilă, într-o postare pe Facebook. Ea susţine că Guvernul a fost dat jos "fără nicun fel de motiv clar articulat". "În condiţiile în care negocierile par să eşueze, vă întreb, domnule Klaus Iohannis, nu era mai înţelept să vă gândiţi la asta înainte de a demite Guvernul? Într-o «Românie normală», nu vă asiguraţi întâi că nu aruncaţi ţara în haos înainte de a da jos Executivul fără niciun fel de motiv clar articulat?", adaugă Dăncilă. Dăncilă mai spune că aşteaptă să vadă instalat noul Guvern. "Aşteptăm să vedem săptămâna viitoare noul Guvern instalat, cu programul de guvernare pe masă. Asta, bineînţeles, dacă nu sunteţi dispus să recunoaşteţi de acum că nu aţi avut niciun plan, că nu v-a interesat nicio clipă că aruncaţi România în criză şi că totul a fost doar o manevră electorală din care românii nu au nimic de câştigat", susţine Dăncilă. CE SPUNE CONSTITUŢIA ARTICOLUL 95

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui. (3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui. Punerea sub acuzare ARTICOLUL 96

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.

(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. (3) De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept. (4) Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Vacanţa funcţiei ARTICOLUL 97

(1) Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României intervine în caz de demisie, de demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces.

(2) În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte al României, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Preşedinte. Interimatul funcţiei ARTICOLUL 98

(1) Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor.

(2) Atribuţiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcţiei prezidenţiale. Răspunderea preşedintelui interimar ARTICOLUL 99

Dacă persoana care asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României săvârşeşte fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituţiei, se aplică articolul 95 şi articolul 98. loading...

