Articol publicat in: Life

Viorica Dăncilă, mesaj la moartea actriţei Tamara Buciuceanu

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă a transmis un mesaj de condoleanţe familiei îndoliate a actriţei Tamara Buciuceanu Botez, care a încetat din viaţă marţi. Foto: gov.ro "Vreau să transmit sincere condoleanţe familiei Tamarei Buciuceanu Botez. M-a întristat profund vestea plecării dintre noi a marii actriţe, o adevărată valoare a filmului şi a teatrului românesc. Ne rămân rolurile memorabile şi prestaţiile sale impresionante, mărturie a unei vieţi închinate artei. Dumnezeu să o odihnească în pace", a declarat Viorica Dăncilă marţi seară. Tamara Buciuceanu Botez a încetat din viaţă marţi, la 90 de ani, a anunţat Spitalul Elias, unde actriţa fusese internată cu probleme de inimă. Citeşte şi: A MURIT TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ loading...

