Viorica Dăncilă: Preşedintele a încălcat Constituţia

"Eu cred că preşedintele nu are încă în memorie tot ceea ce a făcut sau nu vrea să reţină decât ceea ce fac alţii. Preşedintele a încălcat Constituţia, preşedintele nu ştie că în niciun stat membru cu democraţii consolidate preşedintele unei ţări nu iese să ceară desfiinţarea unui partid politic. Dacă asta înseamnă democraţie... Dacă era să fiu la fel de fricoasă cum este acum preşedintele Iohannis, spuneam că eu nu merg la o dezbatere cu un preşedinte care a încălcat orice regulă a democraţiei. Cum să vii şi să spui să se desfiinţeze un partid politic? Este o atitudine extremistă, un discurs extremist. În niciun stat membru, că ne place un partid, că nu ne place, asta este. Votul cetăţenilor este cel care va decide, aceasta este democraţia, iar votul este suveran. Dar un preşedinte dictator şi cu un discurs extremist nu poate înţelege acest lucru", a afirmat Dăncilă, într-o conferinţă de presă la sediul PSD.



Ea a mai spus că preşedintele a intervenit în justiţie.

"Preşedintele încalcă Constituţia României dacă intervine în justiţie. Preşedintele României a ieşit şi a spus să se schimbe şeful DIICOT, dacă spunea prim-ministrul era prăpăd. Preşedintele României a ieşit şi a spus că trebuie desfiinţată Secţia specială. Cum poţi tu, ca preşedinte, să asiguri o justiţie independentă în momentul în care tu dai direcţiile pe care trebuie să se meargă?", a adăugat Dăncilă.



Candidatul PSD la prezidenţiale, Viorica Dăncilă, i-a transmis, miercuri, preşedintelui Klaus Iohannis că trebuie "să mai înveţe politică externă", menţionând că acesta a făcut două greşeli.



"Cred că preşedintele trebuie să mai înveţe politică externă, a făcut două greşeli. A legat Mecanismul de Cooperare şi Verificare de Spaţiul Schengen, sunt total diferite, nu au nicio legătură. Cred că domnul preşedinte nu a aflat încă, îl informez pe această cale, că noi îndeplinim criteriile de intrare în Spaţiul Schengen încă din 2011, lucru de altfel confirmat de Comisia Europeană. Pentru a intra în Spaţiul Schengen este nevoie de decizie politică. Au fost trei state membre ale Uniunii Europene care s-au opus pe rând, să spunem', a declarat Dăncilă, într-o conferinţă de presă la sediul PSD.



Dăncilă a mai spus că ea nu a fost în Consiliul European, ci preşedintele Klaus Iohannis reprezintă România în acest for şi trebuia să discute cu şefii de stat sau de guvern despre intrarea României în Schengen.



"În Consiliul European nu a fost Viorica Dăncilă, nu a fost primul-ministru, în Consiliul European este preşedintele României. Preşedintele României era cel care trebuia să discute cu şefii de stat sau de guvern care participă la Consiliul European. Mai mult decât atât, anul acesta, la Summitul la Sibiu, preşedintele României în faţa tuturor liderilor europeni spunea că până la final de an România va intra în Schengen. O altă promisiune neonorată. Deci nu este vina Guvernului, din punctul de vedere al Guvernului s-au îndeplinit toate criteriile tehnice, încă din 2011", a adăugat Viorica Dăncilă.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că în ceea ce priveşte MCV şi Schengen, ţara noastră a fost "aproape de a găsi soluţii", dar că politica externă şi credibilitatea României au fost "duse înapoi cu ani şi ani" de politica "diletantă şi neavenită" a PSD.



"Noi şi cu MCV şi cu Schengen am fost atât de aproape de a găsi soluţii. (...) Sunt câteva chestiuni care au dus politica externă şi credibilitatea României înapoi cu ani şi ani, şi mă voi implica total şi, sunt convins, cu succes să repar ce au stricat aceşti pesedişti diletanţi în politica externă", a spus el.