Viorica Dăncilă: PSD nu a făcut scut în jurul domnului Tăriceanu

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, că fiecare senator a putut vota conform propriei opinii şi că PSD nu a făcut scut în jurul lui Tăriceanu, când s-a pus problema ridicării imunităţii acestuia.

"PSD nu a făcut scut în jurul domnului preşedinte Tăriceanu. Fiecare senator a avut libertatea să îşi exprime opinia. Aşa cum am menţionat încă de la început, nu cred că preşedintele partidului trebuie să fie cel care să indice o direcţie senatorilor şi deputaţilor. Senatorii şi deputaţii răspund în faţa electoratului care i-au trimis în Parlament", a declarat Viorica Dăncilă.

Preşedintele interimar al PSD a mai spus că partidul pe care îl conduce a înţeles foarte bine rezultatul votului din 26 mai.

"PSD a înţeles foarte bine rezultatul votului. Am spus că nu se va mai vorbi despre justiţie, nu se dau ordonanţe şi nici nu au dat ordonanţe de urgenţă pe Coduri sau pe alte aspecte de genul acesta, aşa cum a făcut guvernul Cioloş, dar nu am văzut atunci nicio reacţie publică. Deci noi am înţeles şi tocmai de aceea avem foarte mare deschidere de a aduce echilibrul si consens în societate. dar dacă tot vorbim de constituţie, eu sper ca toată lumea să înţeleagă că Constituţia României trebuie respectată. Constituţia României trebuie respectată de fiecare demnitar şi de fiecare partid politic.", a declarat Dăncilă.

Plenul Senatului a respins, luni, ridicarea imunităţii preşedintelui acestui for legislativ, Călin Popescu Tăriceanu.

Senatul a dezbătut raportul Comisiei juridice care recomanda avizarea începerii urmăririi penale pentru Călin Popescu Tăriceanu în dosarul în care est acuzat că a primit foloase materiale de aproape 800.000 de dolari.

Preşedintele Senatului a susţinut, la dezbaterile din plen, că anchetarea sa reprezintă un caz de retorsiune politică.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, în urma votului din Senat de respingere a ridicării imunităţii lui Călin Popescu Tăriceanu, că PSD şi ALDE continuă să obstrucţioneze justiţia, se descalifică în faţa propriilor cetăţeni şi dovedesc că nu sunt altceva decât o ruşine pentru ţara lor.