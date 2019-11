Viorica Dăncilă: Vorbesc limba engleză, dar nu fluent. Într-o lună de zile o să ies într-un discurs în limba engleză

"Vorbesc limba engleză și înțeleg, dar nu fluent. Nu vorbesc de teama de a face greșeli. Aproape toţi preşedinţii de stat vorbesc în limba lor, sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate.

Am tot respectul pentru cei care vorbesc engleza, francea, germana. Dar mulţi au vorbit in enegleza împotriva Romaniei, am să va dau exemplu discursurile din Parlamentul European, când a fost depusa rezolutia in limba engleza. Într-o lună de zile o sa ies cu primul discurs în limba engleză", a punctat Viorica Dăncilă.

