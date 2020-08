Viscri, locul din România care l-a cucerit pe Prinţul Charles, la un pas să fie distrus de turişti

Peste 450.000 de turişti vizitează anual localitatea Viscri, locul din România care l-a cucerit chiar şi pe prinţul Charles. Din păcate, satul se transformă în fiecare weekend într-un imens parc auto deoarece turiştii vor să-și parcheze mașinile cât mai aproape de locul pe care vor să-l viziteze, astfel că drumul principal din sat e mereu blocat. Unii turiști se încăpățânează să-și parcheze mașinile pe stradă, pe marginea drumului care traversează localitatea, deși în zonă există o parcare pusă la dispoziție în mod gratuit. Parcarea este semnalizată, dar cei mai mulți trec pe lângă ea și își parchează mașinile în drum, cu toate că din parcare și până la Biserica Fortificată, principala atracție, se fac doar câteva minute pe jos, pe un drum amenajat, unde tot localnicii au pus și pubele de gunoi.

„Dacă le spui că fac câteva minute pe jos, cel mult, nu prea îi interesează. Ei nu, ei vor să meargă acolo cu mașina. Ar parca-o în cetate, dacă s-ar putea", povestește un localnic, potrivit g4media.

Alături de alți vecini, bărbatul a făcut chiar ronduri la intrarea în sat, precum polițiștii de la Rutieră. A stat în mijlocul drumului și a dirijat oamenii să meargă în parcarea pusă gratuit la dispoziție. Într-o zi el, în altă zi un alt vecin și tot așa, prin rotație.

„Cât timp am făcut asta, multă lume asculta și oamenii mai înțelegeau să-și lase mașinile acolo. Sunt și semne, e semnalizată și intrarea, dar le ignoră. Dacă stai să le explici, unii mai acceptă, deși nu le convinte. Probabil se mai rușinează. La alții m-am dus și le-am spus foarte frumos, i-am rugat să parcheze în parcare. Îmi spuneau că e soare, cum să merg eu pe jos prin soare? Păi nu e soare, e o potecă umbrită, frumoasă, amenajată. S-a uitat la mine, a băgat cheia în contacat și-a plecat mai departe. Rămâi mut, nu altceva", se plânge bărbatul.

Parcarea din Viscri a fost amenajată tot de localnici pe un teren pus la dispoziție de oameni, teren oferit tocmai pentru a ajuta la păstrarea bunăstării satului transformat în fiecare weekend în parc auto.

Mână de la mână, tot localnicii au strâns bani și au amplasat și câteva pubele de gunoi și tot prin rotație se duc la câteva zile să strângă deșeurile. Tot ei au amenajat o potecă care duce din parcare până în centrul satului, prin spatele unor grădini. Drumul este umbrit și este marcat din loc în loc. Durează cel mult 10 minute până la Cetate.

Prinţul Charles, moştenitorul tronului britanic, a transmis recent un mesaj în care îi îndeamnă pe români să învețe să-şi cunoască ţara, pe care mărturisește că o apreciază nespus.

„De-a lungul anilor, de la prima mea vizită, în urmă cu peste 20 de ani, am ajuns să cunosc şi să apreciez atât de multe lucruri despre România, moştenirea ei istorică unică şi neîntrecuta ei biodiversitate. (..)Am ajuns să cunosc şi să apreciez atât de multe lucruri despre România. Sunt multe locuri de explorat şi turismul intern are un potenţial excepţional de a crea noi locuri de muncă şi de a genera prosperitate până şi în cele mai izolate zone rurale. Îi încurajez deci pe toţi românii să redescopere bogăţiile de necrezut care se află între graniţele admirabilei voastre țări".

El deține mai multe proprietăți în Transilvania, pe care le-a renovat în ultimii 10 ani, iar printre ele se numără și casa din Viscri, județul Brașov.

Casa prințului Charles din Viscri este unul dintre obiectivele turistice ale zonei alături de Biserica Fortificată. Numai că Viscri înseamnă mai mult decât asta. Acolo trăiesc 450 de oameni. 450 de oameni care primesc anual în comunitatea lor peste 45.000 de turiști.