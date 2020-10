Viviana Sposub şi George Burcea, prima apariţie oficială la TV în calitate de cuplu. Ce au spus după ce s-au infectat cu COVID-19

George Burcea și Viviana Sposub au fost declarați pozitivi cu noul coronavirus. Cei doi au făcut mai multe dezvăluiri, prin Skype, în cadrul emisiunii "Vorbește lumea" de la Pro TV.

"Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic", a declarat George Burcea.

"Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile", a declarat și Viviana Sposub.

Cei doi s-au izolat împreună la domiciliu, însă au avut un motiv bine întemeiat pentru a face acest lucru, specificând totodată că nu s-au mutat încă împreună.

"Noi nu locuim împreună, dar eu stau în apartament cu nașul celui de-al doilea copil și am decis să nu riscăm să-l infectăm!", a declarat George Burcea.

"Mi-e teamă că nu am stat în viața mea două săptămâni, legate, cu un bărbat! Noi credem că toată lumea ne iubește. Noi pornim de la zero, fiecare vine cu trecutul său. Și alegem să ne bucurăm de prezent", a spus Viviana Sposub.