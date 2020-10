George Burcea a dezvăluit ADEVĂRATUL MOTIV al divorţului de Andreea Bălan. A recunoscut tot în faţa noii iubite, Viviana Sposub

George Burcea a făcut din nou dezvăluiri despre viața lui privată, informații pe care publicul larg le-a auzit în premieră. Întrebat de Viviana Sposub de ce s-a despărțit de soția lui, actorul nu s-a ferit să îi răspundă frumoasei brunete.

George Burcea şi Viviana Sposub şi-au recunoscut sentimentele: "Nu mi-am propus, dar simţeam cum mă îndrăgostesc"

"S-au acumulat chestii în timp și nu le-am putut rezolva. Probabil și pe ea au deranjat-o foarte multe lucruri, și pe mine m-au deranjat foarte multe lucruri. Nu-mi place să vină cineva la mine și să-mi spună că ce face el, eu nu o să fac nici în 15-20 de ani. Eu am muncit foarte mult pentru tot ceea ce am acum sau încerc să am. Eu cred foarte mult în ceea ce fac. Nu am cerut niciodată ajutorul. Nu m-a luat nimeni pentru că am fost căsătorit cu ea. Știu că pot. Că am unul acasă care spune că e de c***t tot ce fac, după care ies în lume și îmi zic oameni de specialitate: «Bravo»! Păi ce faci, mă distrugi?", a spus, printre altele, George Burcea.

Viviana Sposub şi George Burcea, sărut pasional după reîntâlnirea de la "Ferma". "M-am bucurat teribil. Nu mă aşteptam să fie aşa"

Fostul soț al Andreei Bălan a mărturisit că atunci când se va întoarce acasă de la Ferma, prima dată va merge în vizită la fetițele sale, iar printre primele persoane pe care le va căuta va fi și Viviana Sposub. Se pare că George Burcea și-ar neglija fetițele, Ella și Clara, pentru că actorul ar fi mers acasă la ele după două săptămâni de la părăsirea competiției. Mai mult, Andreea Bălan ar fi extrem de deranjată că tatăl copiilor săi a ales să meargă cu mâna goală în vizită.

"Nu se comportă prea fair-play. Andreea se aștepta ca atunci când iese din Fermă să meargă să-și viziteze fetele. Nu a făcut acest lucru. Cred că după două săptămâni de la terminarea filmărilor a fost în vizită, dar și atunci ar fi fost cu mâna goală. Nu așa ar trebui să se comporte un tată", a mărturisit o persoană din anturajul Andreei Bălan,