Vlad Voiculescu, despre ordonanţa pe sănătate: "La Ministerul Sănătăţii tocmai a fost inventat un săculeţ cu bani"

Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primăria Capitalei, a fost prezent luni în emisiunea Gândul Live, unde a discutat despre candidatura sa şi viziunea pentru sistemul de sănătate.

"OUG (nr. privind sistemul de sănătate) este periculoasă, pentru că a fost facută peste noapte, nu are niciun studiu de impact. Vom avea cheltuieli mai mari, suportate de stat deocamdată. La Ministerul Sănătăţii s-a inventat un săculeţ cu bani, care depinde doar de ministrul Sănătăţii. Dacă o clinică poate accesa acel săculeţ de bani şi cât de adânc e acel săculeţ, stă doar în mâna ministrului, aşa e în OUG. Când am fost eu ministru nu exista acel săculeţ, tocmai a fost inventat", a declarat Voiculescu.

"Creşterea actului medical nu rimează cu dependenţa clinicilor private de ministerul Sănătăţii.

Să zicem că avem 100 de lei. Dacă 60 merg spre privat şi trebuie să plătim 3 operaţii, pacientul mai trebuie să dea ceva, pentru că la privat e mai scump. Nu e neaparat rău, dar privatul nu poate factura pacientul, ci facturează statul. Interesul e să putem sa operăm cât mai mulţi oameni, la costuri cât mai mici. OUG nu rezolva in niciun fel. Banii vin dintr-un buzunar creat special la ministerul sanatatii. Nu exista nicaieri asa ceva, este un malpraxis. Nu e in sine ceva rau, ca privatii sa aiba si ei acces la banul public, dar trebuie reglementat ca lumea.", a comentat candidatul PLUS ordonanţa de urgenţă pe sănătate.

Vlad Voiculescu s-a referit tangenţial şi la cazul arestării medicului Beuran.

"Corupţia este în universităţi, este în spitalele de stat, şi astea sunt problemele asupra cărora trebuie să ne aplecăm cu seriozitate şi cu curaj", a comentat Voiculescu.

Vlad Voiculescu a răspuns şi acuzaţiilor pe care i le-a adus Victor Ponta, care spusese că Voiculescu vrea să fie vice-primar, pentru a gestiona banii din sistemul de sănătate, 600 de milioane de euro.

"M-aş îngrijora dacă domnul Ponta ar spune ceva bine de mine. Mă gândesc dacă să-l dau în judecată. În 2016 se zvonise că aş fi proprietarul celui mai mare spital de stat din Viena. Ideea că aş avea un interes pentru spitale e adevărată, am interesul ca spitalele să funcţioneze aşa cum se cuvine".