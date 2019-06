Vladimir Klitschko, în pericol de moarte. A fost salvat de garda de coastă de pe un iacht în flăcări

"Fii atent ce îţi doreşti: soarta a luat prea în serios dorinţa mea de 'ceva adrenalină' şi călătoria noastră cu vasul de duminică noapte s-a terminat cu ambarcaţiunea luând foc şi cu familia şi prietenii fiind evacuaţi de garda de coastă şi de pompieri. Nu vă faceţi griji: suntem cu toţii bine!", a scris Vladimir Klitschko pe Twitter, ataşând şi un filmuleţ.

Vladimir Klitschko se afla în vacanţă cu familia în zona Mallorca.

Vladimir Klitschko, acum în vârstă de 43 de ani, s-a retras din activitatea sportivă în august 2017.

