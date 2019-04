Vladimir Putin şi Kim Jong-Un s-au întâlnit la Vladivostok la primul lor summit

Cei doi lideri şi-au strâns mâinile. Putin a ajuns joi în Vladivostok, în timp ce Kim a ajuns miercuri cu trenul.



Trenul blindat cu care a călătorit Kim a ajuns la Vladivostok la câteva ore după ce a trecut graniţa în Rusia.

După o scurtă întârziere, timp care a fost întinsun covor roşu în faţa uşii vagonului din care a ieşit Kim, aceasta s-a deschis iar liderul nord-coreean a părăsit trenul zâmbitor. Kim a fost întâmpinat cu o gardă de onoare a trupelor ruseşti în faţa gării. Orchestra militară a cântat mai întâi imnul naţional al Coreei de Nord şi apoi pe cel al Rusiei.



Summit-ul are loc pe insula Russky aflată în apropiere de oraş, în Extremul Orient rus, transmite News.ro.



Rusia susţine că Putin va discuta cu Kim despre „problema nucleară” a peninsulei coreene, însă Kim va căuta şi susţinere după ce discuţiile sale cu preşedintele american Donald Trump au eşuat.



Trump şi Kim s-au întâlnit la Hanoi în acest an pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord însă discuţiile s-au încheiat fără o înţelegere.



La sosirea în Rusia, Kim a declarat: „Am ajuns în Rusia cu sentimente calde din partea poporului nostru şi, după cum am spus deja, sper ca această vizită să fie de succes şi folositoare. Sper ca în timpul discuţiilor cu respectabilul preşedinte Putin, voi putea să discut concret despre rezolvarea situaţiei din peninsula coreeană şi dezvoltarea relaţiilor noastre bilaterale”.



Steaguri ale Rusiei şi Coreei de Nord au fost plasate pe insula Russky, unde cei doi se vor întâlni într-un campus universitar.



Conform purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, Moscova consideră că discuţiile în şase privind Coreea de Nord, care au fost amânate, sunt singura cale eficientă de a gestiona problema arsenalului nuclear.



Aceste discuţii, care au început în 2003, includ cele două Corei, China, Japonia, Rusia şi SUA.



„Nu există alte mecanisme internaţionale eficiente în acest moment. Dar, pe de altă parte, eforturi sunt făcute şi de alte ţări. Toate eforturile merită susţinute câtă vreme au ca scop dezarmarea nucleară şi rezolvarea problemelor celor două Corei”, a declarat Peskov.



Pentru Putin, summit-ul este o oportunitate de a demonstra că Rusia rămâne un actor important pe scena globală în ciuda faptului că este şi ea subiectul unor sancţiuni din partea comunităţii internaţionale din cauza intervenţiei în Ucraina.

Analiştii consideră însă că Kim nu va obţine promisiuni substanţiale privind ridicarea sancţiunilor.