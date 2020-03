Vladimir Putin, vizită "de lucru" la un spital cu suspecţi de coronavirus. IMAGINI FABULOASE FOTO şi VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit în spitalul din localitatea Kommunarka (din componența Moscovei), a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"El (președintele n.r.) a audiat raporturile despre situația actuală. La ședință s-a decis efectuarea unei vizite în spitalul de pe Kommunarka".

În spital, Vladimir Putin a discutat cu medicul-șef al spitalului, Denis Proțenko, care în convorbire cu șeful statului a spus că spitalul e la cel mai înalt nivel.

"Nu pot spune despre întreaga lume, însă am studiat și am făcut schimb de experiență în Europa. Desigur, e peste nivelul de acolo", a răspuns medicul fiind întrebat de președinte ce părere are despre instituția medicală.

În spitalul din localitatea Kommunarka sunt aduși oamenii suspectați de COVID-19. Putin i-a adus mulțumiri lui Proțenko pentru organizarea tuturor proceselor în spital și a remarcat munca excepțională a întregului personal medical. „Am urmărit cum muncesc la posturile lor. Nu mi-aș dori să utilizez terminologia militară, însă într-adevăr toți muncesc aici ca niște ceasuri, ca un mecanism bine pus la punct. Se simte că oamenii știu ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, au de toate, utilizează eficient tehnica, echipamentul, mijloacele pe care le au la dispoziție”, a spus șeful statului.

Peskov a amintit că în ajun șeful statului a participat în Novo-Ogarevo la o ședință dedicate combaterii pandemiei de coronavirus. La reuniune au participat vicepremierului Tatiana Golikova, primarul Moscova, Serghei Sobeanin și ministrul Sănătății, Mihail Murașko.