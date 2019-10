Articol publicat in: Life

VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV 11 OCTOMBRIE 2019. Cine întoarce scaunele!

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV 11 OCTOMBRIE 2019. A fost multă emoţie săptămâna trecută, dar şi vinerea această se anunţă spectacol la show-ul Pro TV. VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV 11 OCTOMBRIE 2019. Antrenorii au fost impresionați vineri seară de vocile incredibile ale concurenților, de modul în care ei s-au prezentat în competiție și de ambiția de care au dat dovadă. VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV 11 OCTOMBRIE 2019 A fost o ediție în care emoția și energia au pus stăpânire pe public și pe antrenori, care au reacționat de fiecare dată când au simțit potențialul din glasurile celor care au urcat pe scenă în cea de-a cincea rundă de audiții pe nevăzute. Încă nouă concurenți au reușit să întoarcă scaunele și să ocupe un loc într-una dintre cele patru echipe. Vocea României a fost lider absolut de audiență pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 9.3 puncte de rating și 27.1% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 5.5 puncte de rating și 16.3% share. Pe întreaga durată de difuzare, la nivel național, aproximativ 1.7 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul de la Vocea României, iar în minutul de maximă audiență de la 20:52, aproape 2.5 milioane de români au fost cu ochii pe cea mai tare competiție a vocilor. Voci puternice și concurenți carismatici Tudor, Irina, Horia și Smiley au descoperit aseară noi voci care i-au făcut să se ridice în picioare și să înceapă lupta pentru ele. Cei patru au fost impresionați de ambiția concurenților și de bucuria cu care au interpretat melodii extrem de solicitante vocal. Din dorința de a câștiga un concurent în echipa lui, Brenciu a decis să-l blocheze pe Smiley. Nouă voci au reușit aseară să întoarcă scaunele și au ocupat locurile în echipa antrenorilor, după cum urmează: Cătălina Pop, Natalia Selegean, Carmelina Burdeniuc, George Aghinea – echipa Tudor; Alexandru Ciubotaru, Georgiana Ilie - echipa Smiley; Eugeniu Cotruta, Victoria Gudima - echipa Irina și Claudia Marina Badae – echipa Brenciu. Noi concurenți sunt pregătiți să urce pe scenă pentru a întoarce scaunele antrenorilor vinerea viitoare, de la ora 20:30! loading...

