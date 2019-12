VOUCHERE DE VACANŢĂ 2020. Veşti proaste pentru bugetari, premierul Orban elimină tichetele de vacanţă cu valoare mai mare

VOUCHERE DE VACANŢĂ 2020. "Nu vom afecta voucherele de vacanţă. Propunerea va fi să menţinem voucherele la nivelul anului 2019, asta va fi propunerea în legea bugetului de stat", a precizat Orban. El a adăugat că prin voucherele de vacanţă se stimulează turismul intern, dar unul dintre obiectivele Guvernului este şi de a creşte fluxul de turişti străini care vin în România.

VOUCHERE DE VACANTA 2020, schimbări importante pentru bugetari. Se dau mai mulţi bani, dar apar şi restricţii



"Prin voucherele de vacanţă consumatorul român de servicii turistice a fost stimulat să beneficieze de servicii turistice în România, că se ştie foarte clar că voucherele de vacanţă sunt folosite doar pentru a efectua concedii în România. Unul dintre obiectivele noastre este acela de a creşte fluxul de turişti străini care vin în România şi aici trebuie politici inteligente de stimulare a tuturor agenţiilor de turism, a tuturor celor care fac promovarea destinaţiilor din România, pentru a-i determina să fie competitivi şi să aibă capacitatea să atragă turişti", a explicat prim-ministrul. El a participat vineri la Adunarea Generală a membrilor Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

Un proiect de ordonanţă al PSD introducea noţiunea de "vouchere pentru extrasezon", cu valoare mai mare. Voucherele de vacanţă pentru utilizare în extrasezon erau bonuri de valoare emise în format electronic destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice care sunt prestate în perioada aprilie-mai și octombrie-noiembrie.

Astfel, un angajat poate primi, anual, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2025, vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei sau vouchere de vacanță valabile pentru utilizarea în extrasezon, în cuantum de 2.080 de lei, în funcție de opțiune.

Angajații puteau primi în cursul unui an calendaristic o singură categorie de vouchere de vacantă, vouchere de vacantă cu utilizare pentru un an de zile sau vouchere de vacantă pentru utilizare în extrasezon, în funcție de opțiunea beneficiarului exprimată până la data de 1 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor. Această opțiune nu poate fi schimbată în decursul anului.