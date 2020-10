Vrei bani mai multi? Urmeaza aceste sfaturi de la bogatii lumii. Vezi ce greseli nu fac

Cauta persoanele care au castigat zeci sau sute de milioane de euro si au reusit sa pastreze acesti bani. Cu alte cuvinte uita-te la Bill Gates, Warren Buffett si altii ca ei.

Iata cateva dintre sfaturile financiare venite din partea bogatilor lumii. Urmeaza-le daca vrei bani mai multi!



1. Taie cheltuielile care nu sunt necesare, daca vrei bani mai multi

Doar pentru ca iti permiti sa cumperi un anumit lucru nu inseamna ca si trebuie s-o faci. Spre exemplu nu trebuie neaparat ca micutii tai sa fie imbracati dupa ultima moda precum urmasii starurilor de la Hollywood. Pentru a-ti imbunatati economiile ar trebui sa eviti sa faci cheltuieli financiare care nu sunt cu adevarat necesare. Spre exemplu, Vincent Kartheiser, starul din Mad Men, cand s-a mutat in New York nu s-a grabit sa cumpere o casa imensa si o masina super scumpa. Dimpotriva, a ales sa locuiasca intr-un apartament cu doua camere, iar pe platoul de filmare ajungea cu transportul in comun.

2. Cumpara inteligent, daca vrei bani mai multi

Cand achizitionezi ceva asigura-te ca o faci la pretul potrivit. Vedeta NBA Carmelo Anthony castiga zeci de milioane de dolari anual, insa se considera un vanator de chilipiruri. „Merg la supermarket, ma asigur ca am cumparat ziarul si decupez cupoanele. In acest mod economisesc 1-2 dolari", a declarat Anthony pentru CBS4. Unii oameni ar crede ca asta este un comportament demn de un sarantroc. Altii ar spune ca, de fapt, asta este inteligenta financiara. Niciodata nu considera ca ai prea multi bani pentru a te gandi la economii. Profita de fiecare oportunitate care iti permite sa ramai cu cativa lei in buzunar.

3. Cheltuie azi pentru a economisi maine, daca vrei bani mai multi

Desi, la prima vedere, pare un sfat care nu-si are locul aici, ar trebui sa realizezi ca este nevoie sa cheltui daca vrei sa economisesti. In 2011, Barak Obama ii sfatuia pe americani sa-si izoleze casele pentru a-si economisi mai tarziu banii prin scaderea costurilor cu energia. Indiferent ca este vorba despre izolatia casei, inlocuirea vechilor ferestre sau o scurgere a uleiului la masina etc, inceteaza sa ignori aceste probleme care, incet dar sigur, iti golesc portofelul si investeste in imbunatatiri care pe termen lung te ajuta sa economisesti bani.

4. Lasa norocul si treci la munca, daca vrei bani mai multi

Prea multi oameni considera ca este lipsit de realism sa se gandeasca ca ar putea fi bogati. Asta pentru ca ei cred ca exista doar doua modalitati prin care sa acumuleze avere – prin mostenire sau noroc. Donald Trump considera ca este si o a treia cale – munca. Norocul provine din munca din greu, spune el in cartea sa: „Gandeste ca un campion". „Daca munca ta este rasplatita, ceea ce se intampla in cele mai multe cazuri, oamenii ar putea spune ca esti doar norocos. Poate ca asa este, esti suficient de norocos sa ai creier si sa muncesti din greu", sustine mogulul imobiliar.

