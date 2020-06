Vrei sa ai casa ta cu gradina? Ce trebuie sa stii pentru costuri mici si rezultat foarte bun

Exista insa solutii pe care le poti afla, ca sa eviti stresul altora care au trecut prin aceste situatii, sa iti eficientizezi banii alocati si sa nu ai cheltuieli suplimentare neprevazute dar si sa obtii casa pe care o doresti fara tot felul de probleme rezultate din timpul procesului de constructie. Nu trebuie sa fii foarte priceput ci doar dornic sa te implici, sa inveti anumite notiuni si sa iti supervizezi lucrarea tinand cont de niste pasi esentiali.

Iata ce informatii iti sunt necesare:

– Cum sa alegi si sa cumperi un teren

– Ce trebuie sa stii despre inceperea proiectarii, proiectarea, obtinerea Autorizatiei de construire

– Pe ce criterii alegi constructorul, ce rol are dirigintele de santier, etapele procesului de construire

– pasii necesari pana la final

– cum obtii Procesului verbal de receptie

– care sunt costurile totale de constructie

– sfaturi utile la care nu te-ai gandi dinainte

Cum incepi cautarea terenului, element esential pentru o casa reusita. De ce sa tii cont

Odata ce v-ati fixat bugetul, incepeti sa cunosteti bine zona in care vreti sa faceti achizitia, pur si simplu colindand toate strazile si puteti gasi anunturi cu terenuri de vanzare chiar acolo.

Anunturile de pe internet reprezinta o alta modalitate de a gasi terenuri. Cautati acele site-uri de anunturi date direct de proprietari. Multi apeleaza la acest mod de publicitate pentru a se intalni direct cu potentialii cumparatori si pentru a evita plata comisioanelor catre agentiile imobiliare. Spre exemplu puteti intra pe http://www.anunturiparticulari.ro. Acest site este o baza de date care contine toate anunturile imobiliare publicate numai de persoanele particulare in presa centrala si pe internet. Persoanele fizice pot consulta baza de date cu anunturile imobiliare publicate de particulari in toata presa centrala si pe internet, direct prin intermediul acestui site, in urma unei plati.

Cautati pe Google si incearcati sa gasiti anunturi cu terenuri de vanzare in zona de interes (ex: vand teren zona x) si urmariti in amanunt cel putin 10-15 pagini de rezultate.

Daca vedeti ca nu va descurcati sau nu aveti timp suficient, contactati agentii imobiliare si precizeaza-le clar cerintele voastre. Pentru rezultate mai rapide, cautati agentii imobiliare specializate in cumpararea si vanzarea de terenuri pe zona de care sunteti interesati. Asigurati-va ca au inteles exact locatia dorita si bugetul si stabiliti termenii contractului inainte de a bate palma.

Daca va place un teren anume, faceti vizite in diferite zile si in diferite intervale orare. De exemplu, puteti avea surpriza ca dimineata sa fie foarte liniste, iar seara sa aveti vecini foarte zgomotosi in zona, nu neaparat in imediata vecinatate. Cand va duceti la vizionari, intrati in vorba cu vecinii potentiali, astfel puteti afla informatii pretioase despre proprietatea pe care ati vrea sa o cumparati, dar si cu ce fel de oameni va veti invecina. Nu va lasati intru totul influentat de acestia, pot avea si intentii ascunse (de exemplu un viitor santier langa ei nu le surade).

Cel mai important lucru in faza de cautare este sa nu va grabiti. Pentru a gasi ceva bun, trebuie sa vezi in medie cel putin zece – cinsprezece terenuri, dupa care, avand o imagine clara a zonei, a vecinatatilor si a preturilor, te poti hotara pentru un anumit teren!

