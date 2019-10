Articol publicat in: Life

Vrei sa cresti intimitatea in cuplu? Iata ce sa faci cu partenerul

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Pentru a avea o viata sexuala intensa, cuvantul de ordine este intimitatea. Pana sa ajungeti la sex este nevoie de momente intime care sa reaprinda flacara pasiunii. Iata ce poti face cu partenerul de cuplu ca sa cresti intimitatea. 1. Cina la lumina lumanarilor

Prepara o cina pe care sa o mancati impreuna, in sufrageria proprie luminata doar de lumanarele parfumate. 2. Filme

Alegeti un titlu care va atrage si bucurati-va de un film impreuna. 3. Invatati o limba straina

Inscrieti-va si mergeti impreuna la un curs pentru a invata o limba straina. Veti petrece clipe minunate impreuna si, in plus, veti deprinde noi abilitati. 4. Incepeti un nou hobby

Un nou hobby poate insemna orice, de la colectarea de timbre, pana la invatarea unor noi jocuri de carti. Indiferent de ce este vorba aceast lucru este o oportunitate de a instaura o noua traditie care sa dureze peste ani in familie. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO. loading...

