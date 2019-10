Articol publicat in: Life

Vrei să ştii dacă o sa ai noroc? Vezi ce spun astrele!

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Norocul este cel care stă la pândă şi se iveşte în momentele în care ne aşteptăm cel mai puţin, iar oamenii se întreabă când va apărea, când vom fi bogaţi, când ne vom găsi marea dragoste sau job-ul mult visat. Taurii sunt cei care vor avea parte de noroc în domeniul sănătăţii iar scorpionii sunt cei care vor trăi o dragoste sinceră. Berbec: 21 martie – 20 aprilie Berbecii sunt cei care se vor bucura de un noroc foarte mare din partea destinului. Aceştia vor excela la capitolul dragoste şi vor avea şansa să îşi găsească marea iubire. Dacă există răbdare şi încredere, iubirea nu va întârzia să apară şi să bucure inimile berbecilor. Este foarte important ca dorinţa să fie una puternică, ce va întrece orice limite, va depăşi barierele care apar şi va arăta cât de importantă este dragostea. Speranţa moare ultima iar norocul este de partea berbecilor atunci când vine vorba de iubire.

Taur: 21 aprilie – 20 mai Taurii sunt cei care au noroc în ceea ce priveşte sănătatea. Aceştia sunt printre puţinele zodii care se pot bucura de o sănătate de fier, indiferent de condiţii şi de meteo. Este important ca taurii să se bucure de acest dar şi să fie mândri de ceea ce prezic astrele. Nimic pe lume nu este mai de preţ ca sănătatea, care te ajută să îţi poţi duce la bun sfârşit ceea ce ţi-ai propus, având puterea necesară, energia şi dorinţa pe care mulţi nu o au niciodată de-a lungul vieţii.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie În ceea ce priveşte norocul, gemenii au parte de o familie la care mulţi visează. Astfel că înţelegerea este pe primul loc şi contează cel mai mult atunci când vine vorba de oamenii pe care îi iubeşti. De asemenea, comunicarea cu cei apropiaţi de care au parte nativii din zodia gemeni este rar întâlnită şi adesea stârneşte invidie. Această linişte care se aşterne mereu în viaţa gemenilor este vitală pentru un trai cât mai bun, ajutându-i să facă totul cu dragoste, să simtă căldură de la cei dragi în momentele de cumpănă şi să fie mulţumiţi pentru darurile primite de la Dumnezeu.

