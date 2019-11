Will Smith, operat de o tumoare la colon. "Nu prea am consumat droguri de-a lungul vieţii"

Will Smith are peste 7 milioane de abonaţi pe canalul său de YouTube, iar în ultimul material video publicat a documentat experienţa prin care a trecut după ce a aflat că are o tumoare precanceroasă la colon, depistată în urma unei colonoscopii, scrie viva.ro.

Citeşte şi Un actor american preferă să joace în filme, decât să devină preşedintele SUA

Intervenția este recomandată mai ales bărbaţilor de peste 50 de ani şi ajută la depistarea diverselor boli, inclusiv a cancerului. Astfel, în urma unui control de rutină, actorul a aflat că i-a fost îndepărtat şi un polip care ar fi putut provoca mai târziu cancer, potrivit today.com.

În ciuda intervenţiei delicate, Will Smith şi-a folosit din plin simţul umorului: „Mulţi spun că nu poţi să faci 50 de milioane de fani pe Instagram fără să-ţi arăţi fundul. Ei bine, iată-mi pe mine aici, făcând o colonoscopie. Nu prea am consumat droguri de-a lungul vieţii, aşa că treaba asta (anestezicul – n.red.) funcţionează extraordinar.

Starea lui Smith este bună în prezent, iar la ieşirea din spital i-a îndemnat pe fani să nu-şi neglijeze sănătatea şi să-şi facă analizele de rutină: „Totul e normal. Este anul 2019 şi trebuie să ne concentrăm pe sănătate, citează adevarul.ro.