Un actor american preferă să joace în filme, decât să devină preşedintele SUA

"Cred că prefer slujba mea de actor", a răspuns Will Smith, fiind întrebat de jurnalişti dacă are în vedere să-şi prezinte vreodată candidatura la alegerile prezidenţiale.



"Nu am de gând să fac aşa ceva", a mărturisit actorul în vârstă de 50 de ani. "Mai degrabă aş juca rolul fostului preşedinte Obama într-un film decât să candidez la preşedinţie", a precizat Will Smith.



Actorul, cunoscut din seria 'Men in Black,' se află la Berlin alături de regizorul Guy Ritchie pentru a promova noul său film 'Aladdin,' în care joacă rolul geniului din lampă, potrivit Agerpres.



Musicalul 'Aladdin and His Magic Lamp' va fi lansat în cinematografele germane în data de 23 mai.



Rolul tânărului de condiţie modestă Aladdin, care se îndrăgosteşte de prinţesa Jasmin, este interpretat de actorul canadian Mena Massoud, cunoscut din serialul 'Jack Ryan'.



Cineastul britanic Guy Ritchie a regizat filmele din seria 'Sherlock Holmes' şi 'The Man from UNCLE.'



Muzica din noua ecranizare Aladdin este semnată de compozitorul laureat cu Oscar, Alan Menken ('The Beauty and the Beast').