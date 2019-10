Articol publicat in: Sport

Wisla Plock - Dinamo Bucureşti 26-26 în Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Dinamo, campioana României, a remizat, duminică, în deplasare, scor 26-26 (12-13) cu Wisla Plock, în cea de-a cincea partidă din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Dinamo a reușit un meci extrem de solid pe terenul Wislei Plock, unde a ratat dramatic victoria în final, după ce a avut un avantaj de două goluri. Polonezii au jucat mai bine în prima repriză. Au fost momente de joc în care Wisla s-a aflat mai mereu la conducere, gazdele intrând la pauză cu un avantaj minim, 13-12. După pauză, Dinamo s-a metamorfozat incredibil și a fost aproape de o victorie imensă contra cele mai valoroase echipe din grupă. Roș-albii au avut un avantaj de două goluri, însă polonezii au recuperat și au egalat in-extremis, meciul din Polonia terminându-se egal, 26-26. Clasament: 1. Dinamo 8p, 2. GOG Gudme 8p, 3. Wisla Plock 5p, 4. Kadetten Schaffhausen 4p, 5. IFK Kristianstad 3p, 6. Cehovski Medvedi 2p. Primele două clasate se califică în play-off-ul pentru optimile de finală. loading...

