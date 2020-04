WTA le plăteşte pe jucătoarele care stau acasă. Câţi bani va primi Simona Halep

WTA vrea ca fiecare jucătoare din circuit să primească o sumă lunară în valoare de 2.500 de dolari, pentru a compensa lipsa turneelor, informează Tennis World USA.

În acest moment, ambele circuite, WTA și ATP, sunt oprite până pe 13 iulie. Roland Garros încă are speranțe să poată găsi un loc într-un calendar al tenisului care nu mai are nicio asemănare cu cel inițial. Wimbledon, în schimb, a luat o decizie categorică: ediția din acest an a fost declarată anulată de organizatori.

Simona Halep nu a mai jucat tenis de pe 22 februarie, când a câștigat turneul de la Dubai, după finală cu Elena Rybakina, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5).

"Trebuie să ascultăm ce spun experții. Să stăm acasă, în siguranța. Tenisul nu este totul, în viața mea. Am avut mulți ani în care a fost o prioritate și încă mai este", a mai spus Simona Halep.