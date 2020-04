Wuhan, primul focar al coronavirusului, a fost redeschis. Oamenii părăsesc oraşul, după 76 de zile VIDEO

Wuhan şi-a redeschis graniţele, dar în oraş vor rămâne totuşi în vigoare anumite restricţii, oficialii chinezi avertizând că ameninţarea cu noii infecţii este departe de a se fi terminat. Miercuri, locuitorilor oraşului li s-a permis în sfârșit să părăsească Wuhan, capitala provinciei Hubei, lucru care le fusese interzis pe 23 ianuarie.

Cu toate acestea, oamenii care intră sau ies din oraș trebuie să îndeplinească o condiție esențială. Ei trebuie să demonstreze că sunt sănătoşi și că nu au intrat recent în contact cu o persoană infectată, asta prin intermediul unei aplicații de supraveghere a populației, lansate de guvern.

Wuhan, oraşul de 11 milioane de locuitori unde coronavirusul a fost detectat pentru prima dată în decembrie 2019, a fost închis pe 23 ianuarie.

This is the moment Wuhan reopens as 76-day lockdown ends. pic.twitter.com/CdpWl9eXgl

VIDEO: Matthew Knight for @AFPTV captures some of the scenes from Wuhan as a lockdown is lifted

Travellers board a train departing from Wuhan Railway Station pic.twitter.com/OI59HzaCx5