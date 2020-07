Zboruri din România către destinaţii din Europa, Africa şi Orientul Mijlociu, interzise pe ultima sută de metri

Ca urmare a deciziei de anulare a zborurilor, sute de călători au rămas cu biletele de avion cumpărate.

Consultantul în turism Răzvan Pascu a adus în discuţie faptul că echipajul de la bordul avionului care efectua zborul Doha-București, operat de Qatar Airways, a aflat în zbor că nu vor mai putea ateriza în România din cauza interdicției. Zborul din Doha a aterizat în Sofia, ”pentru că România nu îl mai acceptă”.

”Aceasta este imaginea unui Stat incompetent, indolent, impotent si indiferent la nevoile propriilor cetateni. Un Stat care ia decizii doar pe ultima suta de metri, un Stat in care companiile si cetatenii nu sunt tratati ca niste parteneri, ci ca pe niste sclavi. Un Stat in care totul pare un HAOS generalizat si in care regulile se schimba in timpul jocului (sau chiar in timpul zborului)”, îşi exprima indignarea Răzvan Pascu pe pagina de Facebook.

Consultantul în turism explică şi motivul pentru care s-a creat acest haos: ”Restrictiile vin in baza faptului ca Starea de Alerta a fost prelungita de Guvern cu inca o luna (dar pe ultima suta de metri) si in baza faptului ca INSP nu a mai actualizat lista cu Zone Verzi si Rosii din 6 Iulie, motiv pentru care azi noapte a fost emis un NOTAM si anuntata Romatsa despre noile schimbari”.

Iată care sunt ţările către care/din care nu mai există zboruri din/către România:

* Suedia

* Portugalia

* Moldova

* Serbia

* Emiratele Arabe Unite

* Qatar

* Egipt

* Turcia