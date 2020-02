ZECE morţi în Italia din cauza coronavirusului

Trei persoane au decedat în ultimele ore în regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marţi seară Angelo Borrelli, şeful Serviciului de Protecţie Civilă şi comisar naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

"Persoanele infectate sunt 322, cu 39 mai multe decât în bilanţul anterior", a precizat Angelo Borrelli. Cele trei persoane decedate marţi aveau 84 de ani, 91 de ani şi 83 de ani.

Numărul cazurilor de persoane infectate cu noul coronavirus depistate în Italia a crescut astfel la 322, iar dintre acestea 10 persoane au decedat, a anunţat marţi într-o conferinţă de presă directorul Agenţiei de Protecţie Civilă, Angelo Borrelli, citat de DPA.

Autorităţile italiene au declanşat o investigaţie asupra preţurilor pentru măşti medicale şi geluri dezinfectante care au explodat pe internet după izbucnirea epidemiei de coronavirus în nordul Italiei, au declarat marţi doi magistraţi de rang înalt citaţi de Reuters.



Italia s-a confruntat cu cea mai mare epidemie de coronavirus din Europa, cu peste 260 de cazuri şi şapte decese raportate, majoritatea în regiunea prosperă din nordul ţării.



"Am decis să declanşăm o investigaţie după relatările din media privind preţurile nebune la aceste produse (măşti şi geluri) pe site-urile de vânzări online în ultimele două zile", a declarat procurorul şef adjunct al parchetului din Milano, Tiziana Siciliano.



Pe măsură ce boala s-a răspândit, mulţi farmacişti susţin că au rămas fără măşti medicale şi dezinfectante de mâini şi numeroase persoane au recurs la site-uri de vânzări online, unde preţurile au crescut vertiginos.



"Preţul măştilor comercializate online a crescut de la un cent la zece euro bucata, iar o sticlă de dezinfectant de un litru care săptămâna trecută costa 7 euro a ajuns ieri (luni - n.r.) la 39 de euro", a spus Siciliano.



Vânzările de geluri dezinfectante în Italia au crescut la 900.000 de bucăţi în primele şase săptămâni ale lui 2020, o creştere de nouă ori faţă de anul trecut, şi ar urma să crească la un milion până la sfârşitul lui februarie, informează marţi institutul de cercetare Nielsen.



"Vânzările de geluri igienice de mâini au crescut astronomic. Rafturile marilor retaileri (hipermarketuri, supermarketuri, farmacii, etc.) au fost golite", potrivit Nielsen.



După ce epidemia a luat amploare în Italia, poliţia a emis avertismente că infractori care se dau drept inspectori de sănătate, voluntari ai Crucii Roşii sau angajaţi ai Protecţiei civile au folosit legitimaţii false pentru a intra în casele oamenilor şi a fura bani sau alte obiecte de valoare.



France Presse relatează, de asemenea, că escrocii încearcă să profite de epidemia de coronavirus din Italia.



Marţi dimineaţă, un internaut a scos la vânzare un flacon de un litru de soluţie anti-bacteriană "Amuchina" pentru 300 de euro pe site-ul de vânzări Ebay. Pentru un dezinfectant destinat copiilor Neo baby, doritorii trebuie să-i plătească vânzătorului nu mai puţin de 240 de euro.



Fenomenul a luat o asemenea amploare încât a declanşat glume şi distribuirea de colaje umoristice pe reţelele de socializare. "Schimb Amuchina de 5 litri contra Audi R5S 2019. Îmi convine, de asemenea, Audi RS5 din 2016, plus 65.000 de euro", se menţionează într-unul din colaje. Într-o altă glumă, un internaut imaginează un dialog între un dealer şi un cumpărător: "Ce vrei? Haşiş sau cocaină?" La care cumpărătorul răspunde: "Gel Amuchina".



Creşterea la "niveluri astronomice" a preţurilor acestor produse igienico-sanitare nu-i face în schimb să râdă pe reprezentanţii asociaţiilor de apărare a consumatorilor, precum Codacons.



Pe lângă Amuchina (preţ crescut cu 650% pentru flaconul de 80 ml, până la 22,50 de euro faţă de 3 euro în mod obişnuit), Codacons vorbeşte despre o creştere cu 1.700% a preţului măştilor medicale, comercializate acum online la preţuri de circa 1,80 de euro, faţă de zece cenţi înainte de "psihoză". Asociaţia mai vorbeşte şi despre un lot de cinci măşti cu valvă prezentate pe Amazon drept "ideale pentru coronavirus" şi vândute cu 189 de euro.



"Este o speculaţie ruşinoasă care vrea să profite de pe urma fricii oamenilor", a denunţat Codacons, care a depus plângeri la parchetul din Roma şi la poliţia financiară, cerând închiderea paginilor incriminate.



"Dacă giganţii comerţului online nu retrag automat paginile pe care se speculează, ei devin complici la această escrocherie", a avertizat asociaţia.



"Evaluăm ipoteza de a adopta norme pentru a limita preţurile dezinfectanţilor şi măştilor pentru a împiedica creşterile nejustificate", a declarat marţi ministrul adjunct al economiei, Laura Castelli.



În acelaşi timp, există şi persoane care propun şi remedii aşa-zise miraculoase.



"Anumite produse homeopatice sau naturale sunt propuse pe internet, pretinzându-se că pot împiedica infecţia cu coronavirus sau pentru vindecare", a declarat pentru France Presse Pier Luigi Lopalco, profesor de medicină preventivă la Universitatea din Pisa.



"Aceste produse nu au nicio eficienţă clinică" şi cei care le propun sunt în mod clar "şarlatani", a avertizat el.