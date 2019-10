Articol publicat in: Extern

Zeci de poliţişti ucişi într-o ambuscadă. Oamenii legii răspuseseră la un apel de salvare

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Paisprezece poliţişti au fost ucişi luni într-o ambuscadă în statul Michoacan din vestul Mexicului, a anunţat Ministerul federal al Securităţii. Conform unor media locale, poliţiştii au răspuns la un apel de salvare şi au fost luaţi ca ţintă de bărbaţi înarmaţi la sosirea lor la faţa locului, într-o suburbie a oraşului Aguililla.



Aceşti bărbaţi erau ascunşi din cursul dimineţii în vehicule blindate când au ajuns poliţiştii, tot conform mai multor media din regiune, care precizează că au fost proferate ameninţări din partea unor grupuri armate asupra autorităţilor, înainte de acest atac, informează Agerpres. Citeşte şi 150 de poliţişti au căutat un bărbat care anunţase că este sechestrat. El se ascundea în locuinţa unei femei



"Paisprezece poliţişti au murit în atacul care s-a produs în oraşul Aguililla", în Michoacan, a transmis Ministerul pentru Securitate Publică pe contul său de Twitter.



Responsabilii poliţiei locale au dat asigurări într-un mesaj pe aceeaşi reţea de socializare că "se depun toate eforturile pentru a-i găsi pe autorii" atacului, potrivit Agerpres.



Statul Michoacan găzduieşte mai multe organizaţii criminale, ceea ce a contribuit la proliferarea de grupuri de autoapărare în aceşti ultimi ani. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay